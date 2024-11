DIRETTA ISRAELE BELGIO, UNA SFIDA PER NON RETROCEDERE

La diretta Israele Belgio è in programma per domenica 17 novembre 2024 alle ore 20:45 presso la Bozsik Arena di Budapest, in Repubblica Ceca, come partita valida per la sesta giornata del gruppo 2 della Lega A della Nations League 2024/2025. La situazione non è certo delle migliori per queste due Nazionali che occupano rispettivamente il quarto ed il terzo posto in classifica e risultano quindi essere le principali indiziate alla retrocessione in Lega B. Un successo porterebbe la compagine israeliana ad agganciare i diretti rivali di giornata.

Nell’ultima giornata, i biancoblu sono stati protagonisti dell’ottimo pareggio a reti inviolate ottenuto nientemeno che allo Stade de France in casa della Francia mentre i Diavoli Rossi sono invece stati sconfitti per 1 a 0 dall’Italia di Luciano Spalletti per colpa del gol segnato da Tonali. Le speranze per gli uomini del ct Tedesco non sono comunque certo finite ed il successo ridarebbe punti e morale ai suoi giocatori. L’arbitro selezionato per dirigere questo incontro è il signor Sebastian Gishamer, proveniente dall’Austria.

DIRETTA ISRAELE BELGIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Israele Belgio non dovrebbe essere garantita, in chiaro o a pagamento, da alcuna emittente televisiva. La partita della Lega A di Nations League dovrebbe però essere trasmessa come di consueto via streaming sul sito ufficiale UEFA.tv, piattaforme che permette di seguire le gare di questa competizione attraverso smart phone, tablet oppure utilizzando anche il browser del proprio pc.

ISRAELE BELGIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di conoscere le scelte effettuate dai due commissari tecnici per la diretta Israele Belgio tramite le probabili formazioni, e quindi gli eventuali schieramenti iniziali, per questa gara che si disputa per la Lega A. Il commissario tecnico Ben Shimon dovrebbe riconfermare il modulo 3-4-1-2 che ha portato al pareggio contro la Francia schierando Peretz tra i pali, Shlomo, Nachmias e Goldberg in difesa, Abada, Abu Fani, Jaber e Jehezkel a centrocampo, Solomon da trequartista alle spalle della coppia d’attacco Gloukh-Turgeman.

Nonostante la sconfitta patita invece nello scorso turno contro l’Italia, mister Domenico Tedesco potrebbe decidere a sua volta di puntare sugli stessi undici di partenza schierando quindi un 4-4-2 con Casteels in porta, Castagne, Faes, Debast, Theate in difesa, Engels ed Onana in mediana Trossard, De Cuyper ed Openda sulla trequarti alle spalle del centravanti Lukaku.

DIRETTA ISRAELE BELGIO, LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo approfondito alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in modo tale da provare ad intuire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Israele Belgio valevole per il sesto turno della Nations League. Sia Planetwin che Goldbet, così come anche Betflag e Lottomatica, sembrano credere molto poco nell’eventuale successo dei padroni di casa quotando l’1 addirittura a 7.00. Difficile pure che si possa concretizzare il pareggio, con l’x dato a 5.25, mentre i Diavoli Rossi sono senz’altro i favoriti con il 2 che viene invece dato a solo 1.37.