VIDEO BELGIO ITALIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al King Baudouin Stadium di Bruxelles l’Italia vince in trasferta per 1 a 0 contro il Belgio e si qualifica ai quarti della fase finale di Nations League come vedremo nelle immagini del video Belgio Italia con i gol e gli highlights. Nel primo tempo gli Azzurri iniziano la partita in maniera propositiva ed è quindi Frattesi a non concretizzare subito in avvio al 6′.

Video Francia Israele (0-0)/ Gol e highlights: Thuram non batte Peretz! (Nations League, 14 novembre 2024)

Ci pensa in ogni caso Tonali a siglare la rete del vantaggio poco dopo all’11’ grazie all’assist vincente offertogli dal suo compagno Di Lorenzo dalla corsia di destra. Passano i minuti e la partita sembra vivere una lunga fase di stallo senza che nessuna delle due squadre crei occasioni realmente degne di nota ma gli uomini del ct Spalletti si riaffacciano in avanti con Frattesi, intercettato da Castagne al 42′, e con Cambiaso, fermato invece da Debast al 44′.

Video Grecia Inghilterra (0-3)/ Gol e highlights: tris di tacco con Jones! (Nations League, 14 novembre 2024)

Nel secondo tempo i Diavoli Rossi ricominciano la sfida apparentamente con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio e Donnarumma deve intervenire sullo spunto di Debast al 51′ prima che Trossard calci alto sopra la traversa al 52′. Sul fronte opposto Casteels disinnesca Retegui al 54′ e Di Lorenzo non concretizza di testa da distanza ravvicinata al 55′. Nel finale i belgi risultano imprecisi con Lukaku di testa al 78′ e Faes coglie quindi un palo semrpe con un colpo di testa all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro rumeno Radu Marian Petrescu ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Castagne al 28′, Onana al 67′ ed Al Dakhil al 77′ da un lato, Bastoni al 45’+2′ e Kean al 90’+1′ dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono all’Italia di portarsi a quota 13 nella classifica del gruppo 2 della Lega A di Nations League mentre il Belgio resta fermo a 4 punti.

Risultati Nations League, classifiche/ Francia bloccata da Israele! Diretta gol live score (14 novembre 2024)

VIDEO BELGIO ITALIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS