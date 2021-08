Diretta/ Italia Albania (Under 18) streaming video tv: azzurrini a Coverciano

DIRETTA ITALIA ALBANIA UNDER 18: AMICHEVOLE PER GLI AZZURRI

Italia Albania Under 18, in diretta giovedì 12 agosto 2021 alle ore 18.00 presso il Centro Tecnico di Coverciano sarà una sfida amichevole che vedrà gli azzurrini guidati in panchina da Daniele Franceschini (che riparte come selezionatore sulla panchina di una nuova selezione) sfidare i pari età albanesi. Per l’appuntamento il tecnico ha convocato 25 i giocatori, tutti nati nel 2004, che hanno iniziato il 7 agosto, sabato scorso, un raduno al Cpo di Tirrenia che si concluderà proprio con la sfida amichevole contro l’Albania. Dando una scorsa alle convocazioni di Franceschini, la società più rappresentata è la Roma con 6 calciatori, seguita dal Milan con 4. Inizialmente erano stati convocati anche gli juventini Lorenzo Dellavalle, Nicolò Ledonne, Tommaso Maressa e Nicolò Turco, poi depennati dall’elenco per indisponibilità. L’Under 18 torna a disputare una partita ufficiale più di due mesi dopo l’ultima sfida affrontata, la vittoria per 3-1 contro l’Austria al Colaussi di Gradisca con Carmine Nunziata all’ultima match da CT dell’Under 18.

COME VEDERE LA PARTITA ITALIA ALBANIA UNDER 18 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Albania Under 18, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ALBANIA UNDER 18

L’Italia Under 18 inizia dunque un nuovo ciclo con Daniele Franceschini sulla panchina azzurra. In attesa di capire quali saranno le prime scelte del CT a livello di formazione, ecco l’elenco dei convocati per questo doppio impegno contro la selezione albanese. Portieri: Tommaso Bertini (Atalanta), Luca Bolletta (Ascoli), Davide Mastrantonio (Roma). Difensori: Niccolò Anut (Milan), Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Fabio Andrea Ruggeri (Lazio), Matteo Falasca (Roma), Alessandro Marrocco (Inter), Filippo Missori (Roma). Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Gabriele Alesi (Milan), Antonio Gala (Milan), Luigi Cherubini (Roma), Riccardo Pagano (Roma), Andrea Palella (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Giordano Rossi (Lazio). Attaccanti: Valerio Crespi (Lazio), Michele Masala (Cagliari), Luca Polli (Sampdoria), Leonardo Rossi (Milan), Lorenzo Amatucci (Fiorentina).

