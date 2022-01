Diretta Italia Australia/ Atp Cup 2022 streaming video tv: esordio azzurro! (tennis)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: INIZIA LA ATP CUP 2022

Italia Australia prenderà il via, in diretta dalla Ken Rosewall Arena di Sydney, indicativamente alle ore 7:30 di domenica 2 gennaio: l’orario è ancora relativo perché dipenderà dai match precedenti, ma possiamo dire che inizia qui l’avventura della nostra nazionale alla Atp Cup 2022. Il torneo di tennis maschile, che di fatto prende il posto della Hopman Cup nel calendario stagionale, giunge alla sua terza edizione e l’Italia è vice campione in carica: si presenta in Australia con una squadra ormai rodata e con il chiaro intento di fare il passo ulteriore, vendicando la sconfitta contro la Russia (potrà farlo già tra 4 giorni).

Le restrizioni dovute al Coronavirus hanno impedito l’accesso ai non vaccinati – come sappiamo vale anche per gli Australian Open e tutti gli altri tornei – e fatto sì che questa Atp Cup 2022 si svolga in una sola città, a differenza del passato; questo però toglie ben poco allo spettacolo di un appuntamento che sta provando a prendere sempre più piede in un calendario ricco e che concede ben poco alle novità, almeno di solito. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Australia, mentre aspettiamo vale la pena rinfrescarci la memoria sulla formula della Atp Cup 2022 e presentare ovviamente la nostra nazionale.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA ATP CUP 2022

La diretta tv di Italia Australia, primo match degli azzurri alla Atp Cup 2022, sarà trasmessa su Sky Sport Tennis: riservato agli abbonati al satellite, il canale avrà una programmazione interamente dedicata a questo torneo, e i suoi clienti come sempre potranno assistere ai match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi. L’alternativa in chiaro per tutti è rappresentata da SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; anche in questo caso, visitando il sito SuperTenniX, potrete seguire le sfide della Atp Cup 2022 in mobilità, sfruttando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Australia inaugura la nostra Atp Cup 2022: nel girone eliminatorio gli azzurri giocheranno ogni due giorni, e dunque martedì saranno nuovamente in campo contro la Francia (che ha preso il posto dell’Austria, colpita dal Coronavirus e dunque impossibilitata a partecipare) per poi vedersela appunto contro la Russia, che ha perso Andrey Rublev – positivo al Coronavirus – e difende il titolo vinto l’anno scorso. La Atp Cup 2022 prevede quattro gironi da 4 nazionali ciascuno: soltanto la prima si qualifica per le semifinali, e questo ci dice già che bisognerà essere perfetti o quasi.

L’Italia comunque ha pescato un girone non impossibile, anche se certamente la Russia può contare sul numero 2 Atp Daniil Medvedev (il giocatore con il seeding più alto, visto che le posizioni di Novak Djokovic sono inconciliabili con la sua presenza in Australia); gli azzurri si sono presentati a Sydney con quella che sarebbe dovuta essere la squadra delle finali di Coppa Davis, dunque hanno recuperato Matteo Berrettini e lo affiancano a Jannik Sinner. Loro sono i due titolari, poi ci sono Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli; ogni incrocio consta di due singolari e un doppio, esattamente come la Davis, mentre l’Australia schiera Alex De Minaur e James Duckworth nei singolari. Siamo favoriti e non di poco, ma loro giocano in casa…



