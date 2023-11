DIRETTA/ Italia Australia (risultato 0-0) streaming video Rai: via finale Coppa Davis 2023 (oggi 26 novembre)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA, FINALE COPPA DAVIS 2023 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Italia Australia, la prima finale di Coppa Davis per gli Azzurri dal 1998 e logicamente anche la prima con il nuovo format. Adesso Jannik Sinner e compagni devo provare a sfatare quello che è una sorta di tabù: infatti per l’Italia sarà l’ottava finale, ma nelle sette precedenti abbiamo ottenuto un solo trionfo, nel 1976 in Cile ben 47 anni fa. Nel 1960, 1961, 1977, 1979, 1980 e 1998 sono invece arrivate sei sconfitte, delle quali le prime tre furono proprio contro l’Australia. Stavolta il giocatore più forte in singolare lo abbiamo noi, ma molto potrebbe dipendere dal primo match, perchè poi l’Australia è molto forte nel doppio.

Questa è la storia, questi sono i calcoli e le supposizioni, magari con qualche timore per la maggiore stanchezza ma pure con la consapevolezza che stavolta la bilancia del valore tecnico complessivo delle due Nazionali dovrebbe pendere dalla parte dell’Italia. Adesso però tutto ciò ha relativamente poca importanza, perché conta solo quello che stiamo per vedere sul campo di Malaga: parola allora ai protagonisti più attesi, finalmente è davvero il momento di dare il via alla diretta della finale di Coppa Davis 2023 Italia Australia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA STORIA DEGLI AUSSIE

Verso la diretta di Italia Australia, dobbiamo osservare che in Coppa Davis è immensa la tradizione della Nazionale australiana, che ha vinto questo prestigioso torneo addirittura per 28 volte nella sua storia. I primi sei titoli, conquistati nel 1907, 1908, 1909, 1911, 1914 e 1919, furono in realtà conquistati dalla cosiddetta Australasia, della quale potevano fare parte anche giocatori della Nuova Zelanda. Decisamente altri tempi, ormai oltre un secolo fa; poi sono arrivati altri ventidue titoli conquistati dalla “sola” Australia negli anni 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999 e 2003. Come si può notare, il dominio fu praticamente assoluto fra gli anni Cinquanta e Sessanta con quindici successi in meno di venti anni, in seguito non mancarono comunque le soddisfazioni con ulteriori sei titoli fino al 2003, ma adesso l’Australia è a secco da 20 anni esatti, cioè lo stesso intervallo di tempo trascorso dal 1919 al 1939: se oggi dovesse andare male per gli australiani, sarebbe il digiuno più lungo di sempre per loro in Coppa Davis. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI LA FINALE DI COPPA DAVIS TRA ITALIA E AUSTRALIA

La diretta di Italia Australia, presso la Martin Carpena Arena di Malaga, sarà la finale della Coppa Davis 2023, la cui fase decisiva è ospitata appunto in Spagna. Oggi si assegnerà quindi il titolo della più prestigiosa competizione per Nazionali del tennis maschile; mancavamo dalla finale di Coppa Davis da 25 anni (e non la vinciamo da 47), ma prima di ogni altra considerazione ricordiamo gli orari: si comincerà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 26 novembre, ci saranno innanzitutto due singolari e poi in caso di necessità si disputerà il doppio, che a quel punto sarebbe un vero e proprio spareggio per l’assegnazione della Coppa Davis 2023.

Si può scrivere la storia nella diretta di Italia Australia, dopo il capolavoro già compiuto ieri nella semifinale contro la Serbia, che sicuramente entrerà nella storia dello sport italiano, soprattutto per il triplo match-point salvato da Jannik Sinner prima di vincere per la seconda volta contro Novak Djokovic e concedere il determinante bis in doppio. Di sicuro l’Australia sarà più riposata, perché la loro semifinale è stata venerdì contro la Finlandia e decisamente meno complicata, potenzialmente un piccolo svantaggio che però oggi proveremo a superare sulle ali dell’entusiasmo: la storia è ad un passo, cosa ci dirà la diretta di Italia Australia in questa finale di Coppa Davis 2023?

ITALIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE COPPA DAVIS 2023

La diretta tv di Italia Australia sarà in chiaro: infatti la Coppa Davis 2023 sarà fornita dalla Rai, nello specifico la finale del torneo dovrebbe spartirsi fra Rai Due principalmente ma anche Rai Sport (canale numero 58) per esigenze di palinsesto. L’alternativa è quella della piattaforma satellitare di Sky Sport, anche se naturalmente solo per gli abbonati; ricordiamo inoltre che in entrambi i casi sarà possibile seguire Italia Australia in diretta streaming video. La televisione di stato garantisce la consultazione del sito di Rai Play o l’attivazione della relativa app, per quanto riguarda la seconda emittente ecco il servizio offerto da Sy Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA AUSTRALIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA, FINALE COPPA DAVIS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Australia, l’uomo più atteso nella finale di Coppa Davis 2023 è certamente Jannik Sinner, che sta vivendo un periodo a dir poco eccezionale. Le vittorie azzurre a Malaga sono state tutte sue, in singolare oppure in doppio con l’eccellente contributo di Lorenzo Sonego. L’altoatesino è la certezza, il dilemma per il capitano Filippo Volandri sarà invece chi scegliere come primo singolarista: potrebbe essere lo stesso Sonego, che però in questi giorni sta tornando utile soprattutto in doppio, oppure uno fra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, il dettaglio non è banale perché vincendo il primo match potrebbe essere Sinner a chiudere i conti, altrimenti tutto partirebbe ancora in salita.

L’Australia dal canto suo ha una squadra tra le più completi fra quelle presenti nella Coppa Davis 2023, non a caso è arrivata sino a questa finale. Alex De Minaur ha vinto il proprio singolare sia ai quarti sia in semifinale, anche se da numero 1 della sua Nazionale oggi il compito sarà decisamente più arduo. L’altro singolarista era stato Jordan Thompson ai quarti, poi però in semifinale ha giocato Alexei Popyrin e la sensazione è che oggi dovrebbe toccare di nuovo al tennista di evidenti origini russe. Attenzione infine al doppio, perché la coppia Matthew Ebden/Max Purcell ha vinto quattro volte su altrettanti incontri fra girone e quarti, quindi se la diretta di Italia Australia dovesse decidersi proprio con il doppio sarebbe per loro una carta eccellente da giocare.











