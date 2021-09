Diretta/ Italia Belgio streaming video e tv. Israele ko, ora nuova sfida (Under 17)

DIRETTA ITALIA BELGIO UNDER 17: 3 PUNTI FONDAMENTALI!

Italia Belgio, in diretta venerdì 3 settembre 2021 alle ore 16.00 presso la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, sarà una sfida valevole per il torneo 4 Nazioni Under 17. Gli azzurrini allenati da Bernardo Corradi proseguono la loro trasferta tedesca dopo la vittoria nel primo impegno del torneo, che si disputa interamente a Duisburg. Contro Israele, l’Italia Under 17 ha avuto la meglio con una straordinaria tripletta di Alessandro Bolzan. L’attaccante della Roma è stato il mattatore del match che ha permesso agli azzurrini di rispondere alla cinquina che la Germania ha rifilato proprio al Belgio.

Le pagelle di Italia Bulgaria/ I voti della partita: attacco inconcludente

Battere i giovani Diavoli Rossi permetterà dunque con grande probabilità all’Italia Under 17 di giocarsi la vittoria nel torneo nell’ultimo impegno contro la Germania, previsto il 6 settembre. Sulla carta le due Nazionali favorite in questo 4 Nazioni anche se va detto che negli ultimi anni il Belgio ha sempre portato avanti un’ottima tradizione con le sue Nazionali giovanili e il pesante tonfo con i tedeschi è stato almeno in parte inaspettato. L’Italia vuole salire ancora di condizione per prepararsi alla prima fase di qualificazione agli Europei di categoria che inizierà il 27 ottobre in Irlanda del Nord.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Italia stop

DIRETTA ITALIA BELGIO UNDER 17 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Polonia Italia Belgio Under 17, sfida del torneo 4 Nazioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

Diretta/ Ungheria Inghilterra (risultato finale 0-4): poker di Declan Rice!

ITALIA BELGIO UNDER 17: LE PROBABILI FORMAZIONI

Inizia quindi per la Nazionale Under 17 il torneo 4 Nazioni e con il solo riferimento recente della sfida vinta contro Israele non si può definire con precisione quali saranno le probabili formazioni della diretta tra Italia e Belgio. E’ bene però ricordare i giocatori azzurri convocati per la sfida contro i pari età belgi dal CT Bernardo Corradi. Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Paolo Raimondi (Inter); Difensori: Mike Aidoo (Inter, Luigi D’Avino (Napoli), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessio Piantedosi (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Nicolò Serra (Torino); Centrocampisti: Luca Di Maggio ( Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund ), Tommaso Ricordi (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Paolo De Angelis (Roma ); Attaccanti: Simone Pafundi (Udinese ), Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Enoch Owusu (Inter), Giacomo Marconi (Parma).



© RIPRODUZIONE RISERVATA