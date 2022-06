Diretta Italia Belgio/ Streaming video tv: pronto riscatto delle azzurre? (VNL)

DIRETTA ITALIA BELGIO: PER IL RISCATTO!

Italia Belgio è in diretta dalla Ankara Arena, alle ore 18:00 di giovedì 2 giugno: si gioca la partita valida per la seconda giornata della Volley Nations League 2022. La nazionale femminile guidata da Davide Mazzanti è in Turchia per il primo girone di questa competizione, che è su base annuale; calendario leggermente modificato ma stessa formula rispetto agli anni passati, e purtroppo dobbiamo dire che all’esordio l’Italia è stata nettamente battuta dalla Turchia, che da padrona di casa ha fatto la voce grossa e ha ottenuto un 3-0 senza particolari discussioni.

Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 0-3): brutta sconfitta all'esordio (VNL)

Adesso ci aspetta la diretta di Italia Belgio: partita sulla carta più abbordabile, perché la nazionale che incrociamo oggi non fa parte dell’élite del volley mondiale e ha infatti raccolto risultati modesti nella storia; tecnicamente diciamo allora che le azzurre partono ampiamente con i favori del pronostico, ma poi bisognerà valutare quello che succederà sul parquet della Ankara Arena e, aspettando la partita, noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che ne emergeranno.

Diretta/ Brasile Polonia (risultato finale 3-1) Verdeoro vinco la Nations league!

DIRETTA ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio viene trasmessa su Sky Sport Uno: la Volley Nations League, almeno per quanto riguarda le partite della nostra nazionale, sarà un’esclusiva della televisione satellitare e di conseguenza un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno assistere al match selezionando il numero 201 del decoder oppure, in assenza di un televisore, servirsi della diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Polonia Slovenia (risultato finale 3-0) video tv: muro polacco super!

DIRETTA ITALIA BELGIO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Belgio ci accompagnerà dunque tra poco: come dicevamo in occasione dell’esordio, avvenuto martedì, la Volley Nations League 2022 ha leggermente cambiato struttura rispetto al passato. La modifica riguarda il calendario: la prima fase oggi è organizzata a “gruppi” di 8 nazionali – in passato erano 4 – e dunque in ogni settimana le partite che verranno disputate saranno 4, e non più 3. Aumenterà dunque il numero di gare nel breve periodo, ma se non altro l’organizzazione ha deciso che ci sia una settimana di pausa tra un impegno e l’altro; l’Italia sfida oggi il Belgio, poi tornerà in campo già domani per affrontare l’Olanda e chiuderà sabato contro la Cina.

Non saranno invece sfidate Serbia, Bulgaria e Thailandia: questa è un’altra novità, all’interno di ogni singolo girone non per forza si affronteranno tutte le nazionali presenti. Vedremo poi come cambierà la classifica, che si deve sempre intendere generale: al termine della prima fase, che sarà particolarmente lunga, avremo le nazionali che si qualificheranno a quella finale in cui ci si giocherà il titolo. Dunque aspettiamo che la diretta di Italia Belgio prenda il via per scoprire se le azzurre otterranno la loro prima vittoria in questa Volley Nations League…











© RIPRODUZIONE RISERVATA