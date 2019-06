Diretta Italia Bielorussia/ Streaming video e tv: si replica a Parma (basket)

Italia Bielorussia si gioca a Parma, sabato 15 giugno alle ore 17:00, ed è la seconda amichevole consecutiva che la nostra nazionale di basket femminile affronta contro la stessa avversaria. Stiamo preparando gli Europei che prenderanno il via a fine mese: tra poco voleremo in Serbia per affrontare l’esordio, e non è inusuale che nel calendario di amichevoli che precedano i grandi tornei due squadre si affrontino in fila un giorno dopo l’altro, cosa che naturalmente agevola gli spostamenti soprattutto per chi è in trasferta. Nei giorni scorsi infatti le azzurre di Marco Crespi avevano già affrontato due gare in serie contro l’Ucraina, e ora fanno lo stesso contro un’altra ex Repubblica sovietica che sarà presente agli Europei. Un test dunque importante, soprattutto perchè questa nazionale potrebbe essere una nostra avversaria nel secondo turno della competizione. Andiamo dunque a presentare i temi principali nella diretta di Italia Bielorussia, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Bielorussia: la partita amichevole di basket femminile infatti non sarà trasmessa nel nostro Paese. Tuttavia, come successo con gli impegni precedenti, la pagina Facebook ufficiale della nostra federazione potrete fornire la sfida di Parma in diretta streaming video, e dunque vi dovrete armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguirla.

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Bielorussia atto secondo dunque: a Parma, dopo l’amichevole di Broni, torniamo ad affrontare una nazionale che due anni fa avevamo incrociato nel nostro esordio europeo. Come detto venerdì, avevamo vinto in maniera netta, 20 punti di scarto; a prescindere però dal risultato che maturerà oggi sarà importante valutare in che modo coach Marco Crespi farà ruotare le sue giocatrici, considerando il problema alla caviglia della nostra stella Cecilia Zandalasini. In queste amichevoli che precedono gli Europei il nostro Commissario Tecnico sembra voler dare responsabilità a rotazione: non c’è una giocatrice che sia destinata a mettere i punti pesanti, certamente Zandalasini sarà la punta del roster ma il coach vuole che tutte sappiano prendere possessi importanti nell’arco della partita, e infatti in questa fase di preparazione abbiamo visto emergere diverse ragazze come migliori marcatrici delle gare. Non resta che affidarsi al parquet per scoprire quello che accadrà oggi contro la Bielorussia…



