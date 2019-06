Diretta Italia Ucraina donne/ Streaming video e tv: seconda amichevole per le azzurre

Italia Ucraina donne, seconda amichevole della nazionale di basket femminile in vista degli Europei, si gioca sabato 1 giugno alle ore 17:00 presso Ponzano Veneto: siamo dunque in provincia di Treviso per un altro appuntamento con le azzurre di coach Marco Crespi. Stesso avversario di ieri, ma diversa location rispetto a Pordenone: è iniziato ufficialmente l’avvicinamento dell’Italia al torneo continentale al quale abbiamo strappato la qualificazione vincendo il nostro girone, gli impegni come abbiamo già visto nei giorni scorsi non saranno pochi e si tratterà di una sorta di tour de force della durata di un mese scarso, in modo da farci trovare pronti alla partenza per Nis dove si svolgerà il girone eliminatorio degli Europei. Il risultato in questa amichevole è certamente marginale, ma chiaramente Crespi e le ragazze tengono a fare bella figura: non resta allora che valutare quello che succederà nella diretta di Italia Ucraina donne, e soprattutto capire come evolverà il gioco della nostra nazionale a 24 ore di distanza dalla prima partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Ucraina donne: tuttavia la Federazione mette a disposizione la possibilità, per tutti gli appassionati, di seguire anche questa seconda partita amichevole in diretta streaming video. Dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi la pagina Facebook ufficiale dell’Italbasket, dove verrà mandata la partita.

DIRETTA ITALIA UCRAINA: IL CONTESTO

Italia Ucraina donne rappresenta la seconda amichevole della nostra nazionale in avvicinamento agli Europei: per questa prima fase del raduno Marco Crespi ha puntato su due partite ravvicinate con lo stesso avversario, una pratica comune che permette di affinarsi al meglio senza spendere troppe energie negli spostamenti. Faremo la stessa cosa con il Belgio (a casa loro) prima di partire per la Serbia ma anche a Saragozza, anche se in quel caso giocheremo eventualmente contro due nazionali diverse. Naturalmente la grande attesa è per Cecilia Zandalasini, la ventiduenne pavese che rappresenta la stella dell’Italia; tuttavia sarebbe sbagliato ridurre il nostro gruppo all’ala del Fenerbahçe “più le altre”, perchè ci sono elementi che hanno esperienza e potrebbero far saltare il banco. Tra queste Giorgia Sottana che è compagna della Zandalasini in Turchia, ma anche le veterane Kathrin Ress e Martina Crippa; starà poi a Crespi fare le sue valutazioni e capire in che modo amalgamare il gruppo che agli Europei punta innanzitutto a superare il girone, per poi vedere con quale avversaria incrociare il cammino e valutare le proprie possibilità. Intanto, gustiamoci questa seconda amichevole contro l’Ucraina…



