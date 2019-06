Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video e tv: ultima sfida a Varna (volley)

Italia Bulgaria, in diretta da Varna, è la partita di volley maschile in programma questa domenica 16 giugno 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 19,40 secondo il fuso orario italiano. Con la diretta tra Italia e Bulgaria si compie quindi il terzo e ultimo atto di questa terza settimana della Nations league e i ragazzi di Blengini sono oggi chiamati a fare grandi cose contro un avversario ben tosto e pure padrone di casa. La nazionale di Silvano Prandi è, sulla carta, di certo l’avversario più temibile di questa settimana che ormai volge al termine: dopo aver superato Giappone e Australia quindi la tensione e l’attenzione in casa della nostra nazionale di volley maschile non deve calare un istante. Certo un poco di stanchezza anche per le tante trasferte potrebbe cominciare a farsi sentire tra le file della nostra Italia, ma non è certo questo il momento di mollare: dopo Italia Bulgaria di questa sera infatti mancheranno solo 6 incontri prima della tanto attesa Finals Six della Nations league.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA BULGARIA

Ricordiamo che come ormai accade da qualche tempo, il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations League. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Italia Bulgaria sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: MATCH DECISIVO PER GLI AZZURRI

Come detto prima la diretta tra Italia e Bulgaria sarà un banco di prova affatto semplice per i nostri azzurri che pure finora nella Nations league hanno raccolto molte più soddisfazioni dei propri avversari. In ogni caso, classifica a parte, sarà importante per i nostri beniamini non perdere punti preziosi in questo ultimo scampolo nella terza settimana della manifestazione Fivb, anche perché tra sette giorni gli attenderà impegni ancor più gravosi. Nella quarta settimana infatti l’Italia del volley maschile farà tappa a Milano e i ragazzi di Blengini affronteranno i più temibili giocatori di Serbia, Argentina e Polonia, che avranno sicuramente voglia di mettersi in luce al nuovo Pala Lido. Ecco quindi che la diretta di oggi sarà un’ottima occasione per l’Italia di fare cassa ai danni dei padroni di casa. Vedremo però che cosa ci dirà il campo questa sera.



