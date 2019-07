Diretta Italia Cina pallanuoto/ Streaming video e tv: ecco le azzurre (Universiadi)

Cina Italia è in programma alle ore 19:30 di venerdì 5 luglio 2019, ed è valida per il gruppo B nel torneo di pallanuoto femminile alle Universiadi 2019 che sono in corso di svolgimento a Napoli. Come sappiamo l’evento è dedicato ai giovani Under 23: la nostra squadra ha ottime possibilità di arrivare in fondo, anche perché il movimento della pallanuoto in Italia è particolarmente sviluppato; giochiamo però contro una nazionale che è davvero cresciuta – come è successo un po’ in tutti gli sport negli ultimi anni – e che dunque ci darà filo da torcere; siamo in casa e dunque la speranza è di fare bella figura, bisognerà prendere una partita alla volta per come verrà e poi valutare quale sarà la strada che potremo fare. Intanto aspettiamo con trepidazione la diretta di Cina Italia, possiamo eventualmente dare uno sguardo alle nazionali presenti e alla composizione del torneo alle Universiadi 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cina Italia potrebbe essere garantita da Rai Sport e Rai Sport +, che sono i due canali che trasmettono le Universiadi 2019: tuttavia, essendoci tanti eventi in contemporanea, bisognerà effettivamente valutare se questa partita godrà di copertura televisiva. Se sarà così, ci sarà la possibilità di seguire il match di pallanuoto femminile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.raiplay.it sul quale selezionare poi il canale di riferimento.

DIRETTA CINA ITALIA: IL CONTESTO

La diretta di Cina Italia ci presenta dunque un bell’impegno per le nostre ragazze della pallanuoto: il torneo è diviso nella sua prima fase in due gironi, per un totale di dieci nazionali. Il nostro è il gruppo B e, oltre alle cinesi, sono presenti Australia, Russia e Stati Uniti; nel gruppo A invece abbiamo la presenza di Ungheria, Giappone, Canada, Repubblica Ceca e Francia. Possiamo subito notare l’assenza di alcune realtà competitive a livello assoluto, su tutte sicuramente Spagna e Olanda ma anche la Serbia; tuttavia il torneo di pallanuoto femminile resta particolarmente complesso. La formula prevede che le prime quattro nazionali si qualifichino alla fase successiva: sulla carta l’obiettivo non dovrebbe sfuggire all’Italia che però dovrà essere brava a piazzarsi nelle primissime posizioni, perché in caso contrario rischierebbe di dover affrontare un’avversaria competitiva. Ad ogni modo manca poco all’ingresso in vasca delle due squadre, dunque facciamo il tifo per le azzurre sperando che possano regalare una bella soddisfazione a Napoli e a tutta l’Italia, che organizza questa manifestazione e vuole ovviamente ottenere risultati positivi.



