Diretta Italia Colombia/ Streaming video Rai: goleada del Setterosa? (Mondiali 2022)

DIRETTA ITALIA COLOMBIA: FORMALITÀ PER IL SETTEROSA?

Italia Colombia è in diretta presso l’Alfréd Hajós National Swimming Center di Budapest, e si gioca alle ore 19:30 di venerdì 24 giugno: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo A del torneo di pallanuoto femminile, ai Mondiali nuoto 2022. Il Setterosa chiude oggi il suo percorso nella fase a gironi, con la partita più abbordabile di tutte: questa sera però scoprirà se il suo destino sarà quello di chiudere in seconda o in terza posizione nel girone e dunque quale sarà il nome della sua prossima avversaria, in un playoff che dovrebbe comunque disputare.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi (24 giugno)

Italia che non ha esordito nel migliore dei modi, pareggiando contro il modesto Canada; per Carlo Silipo adesso si tratta di provare a proseguire la corsa verso la zona medaglie e lottare contro quelle che oggi sono diventate le corazzate nel movimento mondiale della pallanuoto femminile, un’impresa che sarà tutt’altro che semplice ma che potrebbe riservare belle soddisfazioni. Intanto dalla diretta di Italia Colombia ci aspettiamo francamente una vittoria, al netto di possibili riti scaramantici, perché siamo tremendamente superiori; vedremo allora come andranno le cose in vasca, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida considerazione circa i temi principali.

Simona Quadarella/ Diretta finale 800 sl Mondiali streaming video Rai, orario

DIRETTA ITALIA COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DEI MONDIALI NUOTO 2022

La diretta tv di Italia Colombia, partita valida per i Mondiali di nuoto 2022 a Budapest, sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: andrà stabilito quale sarà il canale specifico a trasmettere il match, ma trattandosi di un appuntamento nella fascia serale si dovrebbe comunque trattare di Rai Due segnalando, ovviamente, che l’alternativa sarebbe Rai Sport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA COLOMBIA

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022 video streaming Rai: Fangio 7^, Panziera e Zazzeri ok!

DIRETTA ITALIA COLOMBIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Italia Colombia dobbiamo dire che la nazionale sudamericana non avrebbe nemmeno dovuto partecipare ai Mondiali di pallanuoto 2022: la Colombia non si era qualificata, ma prima che il torneo prendesse il via ci sono stati i ritiri di Cina e Giappone. A differenza di quanto accaduto con la Russia, ovviamente esclusa per l’invasione dell’Ucraina (tema ricorrente in tutti gli sport e in tutte le competizioni), le due nazionali asiatiche sono state sostituite per far quadrare i conti: sono così subentrate Thailandia e appunto Colombia, e quest’ultima all’esordio ha subito la bellezza di 35 gol dall’Ungheria padrona di casa.

Naturalmente è anche per questo, per quanto abbiamo visto nei giorni scorsi, che ci aspettiamo un’Italia in grado di prendersi una vittoria anche larga (e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo); il Setterosa sta affrontando il torneo di pallanuoto, nei Mondiali nuoto 2022 Budapest, con un gruppo giovane e che si deve ancora formare nei suoi valori e nella sua competitività, ma naturalmente la tradizione rimane diversa così come la qualità che verrà messa in vasca nella capitale ungherese. Tra poco si gioca e la piscina fornirà il suo esito sulla diretta di Italia Colombia, naturalmente noi siamo parecchio fiduciosi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA