DIRETTA ITALIA COLOMBIA/ Video streaming tv: le Azzurre e i Giochi (pre-olimpico volley, 20 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA COLOMBIA: LE AZZURRE E I GIOCHI

Presentando la diretta di Italia Colombia, sappiamo che questa partita è una nuova tappa di avvicinamento verso l’obiettivo della partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove poi (incrociando le dita circa la nostra partecipazione) l’Italia del volley femminile dovrà provare a “sconfiggere” il tabù dell’accesso fra le prime quattro. Se in campo maschile ci sfugge l’oro, ma sono comunque arrivate ben tre medaglie d’argento e altrettante di bronzo nella storia olimpica, per le donne un podio a cinque cerchi resta ancora un sogno nonostante da Sydney 2000 in poi l’Italia sia sempre stata presente in questo torneo.

Ci siamo fermate già ai gironi proprio in Australia e poi di nuovo a Rio de Janeiro, per il resto siamo entrate fra le prime otto ad Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e infine anche a Tokyo 2020 (o 21), ma queste quattro avventure sono finite tutte con altrettante sconfitte ai quarti di finale, che sono quindi una vera e propria maledizione per l’Italia alle Olimpiadi nella pallavolo femminile – ancora più incredibile se si pensa che dal 2002 in poi siamo stati una volta primi, una secondi, una terza e due volte quarti ai Mondiali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA COLOMBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Italia Colombia non sarà disponibile nel nostro Paese e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video di Italia Colombia, di conseguenza i punti di riferimento fondamentali saranno il sito della FIPAV e i suoi profili social. La Federazione mondiale FIVB seguirà però la partita con la Volleyball Tv, disponibile a livello mondiale su abbonamento.

LA PRESENTAZIONE

Italia Colombia, in diretta dalla città polacca di Lodz già alle ore 11.30 di questa mattina, mercoledì 20 settembre 2023, è la quarta partita per le Azzurre nel torneo pre-olimpico con due posti in palio per il torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi tocca all’Italia disputare il match della mattina, attenzione quindi magari anche ai ritmi e alla preparazione pre-partita, che sarà certamente ad orari insoliti, tuttavia dobbiamo anche aggiungere che la diretta di Italia Colombia ci proporrà oggi la partita contro la rivale teoricamente più debole tra le otto partecipanti a questo torneo pre-olimpico.

L’obiettivo è quindi quello naturalmente di vincere, ma anche di farlo spendendo il minimo indispensabile delle energie, dal momento che siamo già alla quarta partita da sabato sera ad oggi e che poi ci attenderà un tris consecutivo in prima serata da venerdì a domenica sfidando nell’ordine Usa, Germania e infine Polonia nelle partite che verosimilmente saranno decisive per capire se potrà arrivare subito la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, timbrando così il cartellino per la settima edizione consecutiva dei Giochi da Sydney 2000 in poi. La speranza è quindi che non ci siano sorprese nella diretta di Italia Colombia…

DIRETTA ITALIA COLOMBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Colombia, abbiamo quindi già evidenziato che sulla carta dovrebbe esserci un gap tecnico piuttosto evidente fra le Azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti e la Nazionale sudamericana, che nella storia non ha mai partecipato al torneo olimpico di pallavolo femminile ma per essere onesti vanta anche una sola partecipazione ai Mondiali, nonostante la rassegna iridata abbia una fase finale ben più ampia. Vero che l’unica apparizione della Colombia ai Mondiali risale all’anno scorso è questo è un piccolo segnale di crescita, ma il cammino è ancora lungo.

In effetti, la Colombia perse cinque partite su cinque, sfiorando il successo solo nel derby sudamericano contro l’Argentina, perso per 3-2. A proposito di Sudamerica, la Colombia va sul podio da cinque edizioni consecutive del torneo continentale, ma questa oggettivamente dovrebbe essere la sua collocazione massima. Ora però tutte queste previsioni vanno naturalmente rispettate sul campo di Lodz: che cosa ci dirà la diretta di Italia Colombia?











