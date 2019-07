Diretta Italia Costa d’Avorio/ Streaming video e tv: finale Trentino Cup (Basket)

Italia Costa d’Avorio, in diretta da Trento, è la partita di basket maschile in programma oggi 31 luglio 2019, con palla a due già fissata per le ore 20.30 per la finalissima della Trentino Cup. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria schiacciante nella semifinale contro la Romania, 88-60. E’ piaciuto soprattutto il ritmo che l’Italia è riuscita a imporre alla partita, ora la vittoria nel torneo sembra dietro l’angolo visto che la Costa d’Avorio è comunque in teoria tecnicamente un passo indietro rispetto agli azzurri. La Nazionale africana ha battuto all’ultimo respiro la Svizzera, superata di un solo punto con il punteggio di 69-68.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA COSTA D’AVORIO

Ricordiamo subito agli appassionati che la diretta Italia Costa d’Avorio di basket di quest’oggi non sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare: sarà però messa a disposizione la diretta streaming video del match sulla pagina Facebook dell’Italbasket e pure sul portale Skysport.it.

DIRETTA ITALIA COSTA D’AVORIO: L’OUTSIDER AFRICANA

In attesa di poter dare la palla a due per la diretta tra Italia e Costa d’Avorio, va analizzata la partita precedente con la Costa d’Avorio che ha vinto in rimonta contro la quotata svizzera di Clint Capela, giocatore elvetico dell’NBA. La Costa d’Avorio ha saputo ribaltare il match nel terzo quarto e ha fatto sua la sfida grazie alle prodezze di Edi Guy (13 punti per lui a fine partita) e Fofana (10 punti realizzati di cui 8 nel secondo tempo). Ha realizzato anche 12 punti l’ala dell’Unicaja Malaga Deon Thompson. L’Italia però parte favorita con Alessandro Gentile che contro la Romania ha realizzato 14 punti, trascinando gli azzurri che hanno portato altri due giocatori in doppia cifra, 10 punti a testa per Abass e Aradori, per un gioco offensivo che ha funzionato dall’inizio alla fine della partita.



