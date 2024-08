DIRETTA ITALIA FINALE STAFFETTA 4X100 STREAMING, PER UN BIS DA LEGGENDA (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 9 AGOSTO)

A Tokyo fu il capolavoro della leggenda, adesso possiamo riprovarci: la diretta Italia nella finale della staffetta 4×100 attirerà tutta la nostra attenzione dalle ore 19.47 di stasera, venerdì 9 agosto, naturalmente allo Stade de France, dove si disputerà una delle gare più nobili nel programma dell’atletica leggera alle Olimpiadi Parigi 2024. Non ci dovrebbe essere alcun dubbio su Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, potrebbe essere più delicata invece la scelta del primo frazionista, che ieri in batteria è stato Matteo Melluzzo, a Tokyo fu Lorenzo Patta e in occasione dell’argento mondiale di Budapest 2023 era stato Roberto Rigali.

Dobbiamo essere chiari e dire che la diretta Italia nella finale della staffetta 4×100 avrà una favoritissima d’obbligo, cioè evidentemente il quartetto degli Stati Uniti, d’oro un anno fa ai Mondiali davanti agli Azzurri e grandi assenti invece nella finale olimpica di Tokyo, che il 6 agosto 2021 scrisse davvero la storia. Infatti, se già clamoroso era stato il successo individuale di Marcell Jacobs, fu ai limiti della fantascienza il trionfo della staffetta, simbolo del movimento davvero più completo nella velocità. Adesso allora non vediamo l’ora di seguire di nuovo la diretta Italia nella finale della staffetta 4×100!

ITALIA FINALE STAFFETTA 4X100 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale staffetta 4×100 avrà certamente spazio in chiaro su Rai Due, essendo uno degli eventi più attesi di tutti i Giochi, anche se in caso di bisogno c’è sempre in alternativa Rai Sport, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play sono gratis per tutti, mentre gli abbonati avranno copertura totale sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA FINALE STAFFETTA 4X100 OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ITALIA FINALE STAFFETTA 4X100: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Cerchiamo allora di descrivere cosa potrebbe succedere nella diretta Italia per la finale della staffetta 4×100, a partire dai verdetti delle batterie. Gli Azzurri hanno pasticciato un po’ e hanno chiuso al quinto posto la prima batteria con 38”07, ma nella seconda batteria si sono viste cose terribili e persino la sesta della prima Heat avrebbe fatto meglio della vincitrice. Questa è una variabile sempre da considerare nella staffetta 4×100, specie perché a parte gli Usa c’è grande equilibrio e quindi la medaglia d’argento potrebbe essere alla portata.

Gli Stati Uniti dovranno stare attenti “solo” ai cambi non perfetti, tanta è la loro superiorità; la notizia delle batterie è stata l’esclusione della Giamaica mentre l’Italia dovrà fare i conti con una potenzialmente scomoda corsia 2 a causa del quinto posto in batteria, ma sappiamo che facendo tutto per bene potrebbe essere nel mirino almeno l’argento come a Budapest. Se poi stesse “per succedere una cosa” come a Tokyo, sarebbe leggenda per la diretta Italia in questa finale della staffetta 4×100…