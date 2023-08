DIRETTA STAFFETTA 4×100/ Finale video streaming Rai: il ricordo di Tokyo (Mondiali atletica 2023 26 agosto)

DIRETTA STAFFETTA 4X100, FINALE MONDIALI ATLETICA 2023: IL RICORDO DI TOKYO

Mentre aspettiamo la diretta della staffetta 4×100, la gara di stasera ai Mondiali di atletica 2023 riporta fatalmente alla memoria l’impresa forse più straordinaria nella storia dello sport italiano. Certo, fare una classifica dell’impresa di tutti i tempi non è facile, ma oggettivamente immaginare di poter vincere la staffetta 4×100 di atletica leggera alle Olimpiadi sembrava semplicemente un sogno – ancora più dei 100 metri, per i quali “basta” (si fa per dire) un fenomeno singolo. Che la squadra di velocità dell’Italia potesse risultare la più forte del mondo ai Giochi era invece francamente forse solo un sogno, almeno fino a quel mitico venerdì 6 agosto 2021 a Tokyo.

Tifosi e appassionati si ricorderanno ogni singolo metro di quella staffetta 4×100: la buona frazione iniziale di Lorenzo Patta, il “missile” Marcell Jacobs sul rettilineo opposto a quello d’arrivo in seconda frazione, il cambio perfetto con Fausto Desalu che consegna il testimone a Filippo Tortu in una posizione già eccellente, infine il capolavoro per la leggenda in 37”50, un solo centesimo meglio della Gran Bretagna, che poi sarebbe stata comunque squalificata per la positività al doping di CJ Ujah. Molto meglio così, comunque: la gioia è stata piena fin da subito e il trionfo celebrato in pista, il terzo posto del Canada è poi diventato d’argento e sul podio ufficiale ha trovato posto anche la Cina per il bronzo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STAFFETTA 4X100 STREAMING VIDEO E TV, MONDIALI ATLETICA 2023: COME SEGUIRE LA FINALE

La finale della staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica 2023 sarà visibile in diretta tv (essendo nella parte finale della sessione serale) su Rai 2, canale ovviamente numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. In alternativa, appuntamento anche sui canali di Sky Sport ed Eurosport e sui rispettivi servizi di streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PER RIVIVERE IL SOGNO

La missione sarà difficile per l’Italia, ma la diretta della staffetta 4×100 merita tutta la nostra attenzione oggi, nella penultima giornata dei Mondiali atletica 2023 a Budapest. L’appuntamento sarà alle ore 21.40 di questa sera, sabato 26 agosto 2023, per la finale mondiale della staffetta 4×100, dopo le batterie che ieri ci hanno fatto tornare il sorriso: abbiamo onorato il ruolo di campioni olimpici in carica vincendo la seconda semifinale con il tempo di 37”65 grazie al quartetto formato da Roberto Rigali in prima frazione, Marcell Jacobs in seconda, Lorenzo Patta in terza e Filippo Tortu in chiusura. Attenzione poi anche, dieci minuti dopo e quindi alle ore 21.50, alla staffetta 4×100 femminile: anche qui siamo in finale, anzi Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese e Zaynab Dosso hanno fatto il nuovo record italiano in 42″14 nella batteria di ieri.

Certo, i risultati delle batterie sono solo parzialmente indicativi, perché ad esempio gli Usa (che hanno vinto l’altra staffetta in 37”67) dovrebbero cambiare ben due frazionasti su quattro in finale, però intanto l’Italia ha ottenuto il miglior tempo mondiale stagionale nella staffetta 4×100, quindi gli Azzurri sono da considerare tra i più autorevoli candidati per la caccia al podio, che sarebbe una maniera straordinaria per confermare che il capolavoro di Tokyo non fu un acuto isolato in quei magici giorni dei Giochi. Intanto, abbiamo dimostrato che la squadra dei velocisti è in forma: il resto si vedrà, quindi adesso scopriamo tutte le info utili per seguire la diretta della staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest.

DIRETTA STAFFETTA 4X100, FINALE MONDIALI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

La diretta della staffetta 4×100 si merita quindi i riflettori ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest, con la gioia di avere ritrovato l’Italia competitiva ai massimi livelli. Marcell Jacobs migliora ogni giorno che passa, Filippo Tortu ha dimostrato ancora una volta che in staffetta riesce a dare un valore aggiunto rispetto alle gare individuali, Lorenzo Patta si è confermato affidabile come già a Tokyo e anche la novità Roberto Rigali ha fatto ampiamente il suo dovere. Non sappiamo se sarà sufficiente per sognare, sappiamo però che l’Italia può farci divertire.

Gli avversari numero 1 sono ovviamente gli Usa, che ci sono arrivati a due centesimi con un quartetto senza Noah Lyles, che naturalmente ieri aveva la finale dei 200 metri da correre. L’Italia però è tra le Nazionali che sulla carta se la possono giocare (come minimo) per il podio, insieme a Giamaica, Giappone e Sudafrica, ma anche alla Gran Bretagna che ieri non ha schierato Zharnel Hughes e ha rischiato una clamorosa beffa. In staffetta d’altronde il rischio è sempre dietro l’angolo: per informazioni chiedere al Canada, l’anno scorso iridato e oggi fuori dalla finale. Qualcosa possiamo ulteriormente migliorare anche noi, ad esempio nei cambi: sognare allora è lecito, con la diretta della staffetta 4×100.











