DIRETTA ITALIA SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE STREAMING: FRA LE OTTO IN LIZZA (OLIMPIADI PARIGI 2024, 31 LUGLIO)

Siamo ormai entrati nella seconda metà del programma della scherma e le gare a squadre sono cominciate bene grazie alla spada femminile, ma oggi mercoledì 31 luglio è già tempo di pensare alla diretta Italia sciabola a squadre maschile, che vedrà scendere in pedana nel meraviglioso scenario del Grand Palais naturalmente il bronzo individuale Luigi Samele e i suoi compagni di squadra Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre a caccia di una grande soddisfazioni a cinque cerchi, che la nostra squadra di sciabola maschile ha sicuramente tutte le potenzialità per raggiungere.

Scopriamo allora subito il programma della diretta Italia sciabola a squadre maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, che è un torneo a sole otto squadre e quindi comincerà già con i quarti di finale dalle ore 13.30 con Italia Ungheria, una sfida tra due scuole di enorme fascino e tradizione nella scherma. Le gare a squadre prevedono nove assalti e vince chi arriva per primo a 45 stoccate, oppure chi sarà in vantaggio allo scadere del tempo con qualsiasi punteggio. Gli altri quarti di finale saranno Canada Corea del Sud, Francia Egitto e Stati Uniti Iran, poi dalle ore 15.50 avremo le semifinali, seguite evidentemente dalla finale terzo posto alle ore 19.30 ed infine alle ore 20.30 dalla finalissima, sperando che sia ancora con gli Azzurri nella diretta Italia sciabola a squadre maschile.

ITALIA SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia sciabola a squadre maschile, gli appassionati ormai lo sanno molto bene, avrà ampia copertura anche in chiaro sulla Rai, naturalmente su Rai Due o in caso di sovrapposizione con altri eventi anche su Rai Sport, mentre saranno sito e app di Rai Play a garantire la diretta streaming video Italia sciabola a squadre maschile. Su abbonamento l’offerta poi si amplia, grazie ai canali di Eurosport e allo streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA, SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE: RISULTATI E CONTESTO

Per approfondire il discorso circa la diretta Italia sciabola a squadre maschile alle Olimpiadi Parigi 2024 naturalmente bisogna partire dai risultati della gara individuale, con citazione d’obbligo per Luigi Samele, il veterano che è stato d’argento a Tokyo e bronzo pochi giorni fa qui a Parigi a livello individuale, ma vanta anche due podi olimpici a squadre in carriera, cioè l’argento proprio ai Giochi di Tokyo e il bronzo invece a Londra 2012, ricordo più lontano che però dice molto della longevità della sua carriera.

Un altro elemento fondamentale degli Azzurri per la diretta Italia sciabola a squadre maschile è sicuramente Luca Curatoli, che aveva superato i sedicesimi ma poi agli ottavi si era dovuto fermare nel derby contro Samele, perso per 15-12. Speriamo poi nel riscatto di Michele Gallo, che sabato è uscito all’esordio ma è pur sempre il campione europeo in carica, infine in caso di necessità dovrà essere pronto anche Pietro Torre, che sulla carta dovrebbe essere la riserva.