DIRETTA ITALIA FRANCIA FINALE SPADA A SQUADRE DONNE STREAMING: AZZURRE PER L’ORO

È la sfida eterna, nella scherma ancora di più: la diretta Italia Francia sarà la finale spada a squadre donne alle Olimpiadi Parigi 2024, quindi in casa loro, per rendere il tutto ancora più piccante nel meraviglioso palcoscenico del Grand Palais della capitale francese. L’appuntamento sarà alle ore 20.30 di stasera, martedì 30 luglio, perché le due Nazionali si sono liberate di tutte le rivali sui rispettivi cammini e di conseguenza adesso la diretta Italia Francia varrà per la medaglia d’oro per Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, con Mara Navarria riserva sempre pronta all’uso.

Le azzurre finora hanno fatto tutto per bene, sotto forma di vittoria per 39-26 contro l’Egitto nei quarti di finale e soprattutto per 45-24 in una semifinale a dir poco meravigliosa contro la Cina, dominata in maniera indiscutibile come illustra molto bene il punteggio al termine dei nove assalti. Certo, stasera sarà dura, anche a causa del tifo che sarà davvero rimorso per le padrone di casa, ma c’è l’occasione per entrare nella storia e allora non vediamo l’ora di vivere la diretta Italia Francia…

ITALIA FRANCIA FINALE SPADA A SQUADRE DONNE DIRETTA STREAMING VIDEO TV

In una serata che si annuncia ricchissima di emozioni, la diretta tv Italia Francia in chiaro potrebbe oscillare fra Rai Due e Rai Sport per non perdere nemmeno un istante, oltre che evidentemente su Rai Play per la diretta streaming video. A ciò si aggiungono i canali di Eurosport e lo streaming “totale” su Discovery Plus, ma solamente su abbonamento in questi ultimi due casi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA FRANCIA SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ITALIA FRANCIA FINALE SPADA A SQUADRE DONNE: IL CONTESTO

Verso la diretta Italia Francia, la finale della spada a squadre femminile ci dice sicuramente che le nostre ragazze hanno sfoderato prestazioni di altissimo livello dopo le delusioni a livello individuale e questo è sicuramente un segnale molto importante per Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, molto efficaci in attacco e attentissime in difesa, come dimostra il fatto che abbiamo concesso solamente 50 punti tra il quarto contro l’Egitto e la semifinale contro la Cina, tenute rispettivamente a 26 e 24 punti.

Dall’altra parte, il pericolo pubblico numero 1 dovrebbe essere Auriane Mallo, già medaglia d’argento individuale pochi giorni fa. La Francia ha vinto per 37-31 il suo quarto di finale contro la Corea del Sud e poi 45-39 una semifinale più combattuta contro la Polonia, forse hanno convinto di meno ma di sicuro hanno anche dimostrato di essere sempre pronte a fare la differenza, anche in situazioni più complicate. Tutto questo però vale sulla carta, poi sarà la diretta Italia Francia a parlare…