Diretta Italia Francia/ Atp Cup 2022: Sinner e Berrettini regalano il 3 a 0! (tennis)

DIRETTA ITALIA FRANCIA ATP CUP 2022: SINNER E BERRETTINI SUPER

L’Italia spazza la via la Francia nella seconda giornata di ATP Cup. Dopo lo stop contro l’Australia padrona di casa agli azzurri di Vincenzo Santopadre serviva una vittoria per restare in gara nel gruppo B e questa è arrivata senza particolari patemi d’animo. Primo punto assicurato dal “solito” (al netto della giovane età) Sinner, che si sbarazza di Rinderknech con il punteggio di 6-3/7-6 in un’ora e 38 minuti. Nonostante il ko di sabato contro De Minaur, il capitano Vincenzo Santopadre si affida al suo allievo Matteo Berrettini nel secondo singolare contro Humbert e non viene deluso: l’azzurro in evidente crescita rispetto al match con l’Australia chiude con il risultato di 6-4/7-6. Sul 2 a 0 Santopadre può concedersi il lusso di sperimentare anche nel doppio. Spazio allora alla coppia di big: Sinner-Berrettini in campo. Contro di loro due doppisti più rodati come Fabrice Martin e Roger-Vasselin: finisce 6-3/6-7/10-8 per i nostri portacolori. Giornata da incorniciare, assaggio di futuro tinto di azzurro. (agg. di Dario D’Angelo)

DIRETTA ITALIA FRANCIA ATP CUP 2022: SECONDA SFIDA PER GLI AZZURRI

Italia Francia, in diretta dalla Qudos Bank Arena di Sydney, rappresenta la seconda giornata della Atp Cup 2022: per gli azzurri, martedì 4 gennaio con inizio alla mezzanotte di casa nostra, il gruppo B prosegue con una sfida che inizialmente non era nei piani. La Francia infatti non avrebbe potuto partecipare a causa del ranking troppo basso del suo miglior singolarista, ma la defezione dell’Austria ha permesso alla nazionale transalpina di tornare in corsa e così sarà quest’ultima a sfidare l’Italia, che ha già aperto contro l’Australia e tra due giorni dovrà affrontare la Russia.

La diretta di Italia Francia vede gli azzurri partire nettamente favoriti: siamo al gran completo e già così i nostri singolaristi sono nettamente più forti dei loro (con tutto il rispetto per Ugo Humbert e Arthur Rinderknech, che tra l’altro ha già battuto Jannik Sinner), in più il punto dominante dei francesi, il doppio, viene meno viste le assenze di Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Ci saranno Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin, non esattamente la stessa cosa; ad ogni modo l’Italia non dovrà sottovalutare l’impegno perché nella Atp Cup 2022 non si può definire alcunchè di scontato…

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA ATP CUP 2022

La diretta tv della Atp Cup 2022 sarà coperta dalla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso alle immagini live da Sydney attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, quest’ultimo interamente dedicato al torneo in questi giorni. Inoltre, la diretta streaming video verrà come sempre garantita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, e i match dell’Italia alla Atp Cup 2022 verranno poi rimandati in onda in differita alle ore 21:00, così da poterli eventualmente recuperarli in prima serata.

DIRETTA ITALIA FRANCIA ATP CUP 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nell’attesa della diretta di Italia Francia, possiamo tornare sul discorso che facevamo in precedenza: la Atp Cup 2022 ha una formula che funziona in base al ranking, ovvero le nazionali che vi partecipano sono ordinate secondo il loro miglior singolarista, e sono le prime 16 con questo criterio ad entrare nel tabellone. Per questo motivo la Svizzera è assente avendo perso da tempo Roger Federer, mentre la Spagna è comunque tra le nazionali in corsa grazie a Pablo Carreño Busta; la Francia per l’appunto sarebbe rimasta alle spalle di altre nazionali, ma quando l’Austria oltre a Dominik Thiem (assente anche agli Australian Open) ha registrato la defezione di Dennis Novak si sono spalancate le porte alla Francia.

La nazionale transalpina ha vinto la Coppa Davis quattro anni fa e ha raggiunto un’altra finale l’anno seguente, ma aveva una formazione totalmente diversa da quella di oggi e soprattutto altre nazioni sono nel frattempo cresciute. Per esempio, proprio l’Italia che oggi si presenta alla Atp Cup 2022 con Matteo Berrettini e Jannik Sinner che sono già oggi tra i migliori singolaristi al mondo, e dunque nel quadro del match di oggi possiamo ben dire che gli azzurri partano favoriti e non di poco, anche se poi come già accennato Rinderknech ha fatto registrare una vittoria contro Sinner quest’anno, e allora bisognerà aspettare e onorare l’impegno…



