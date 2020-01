Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: Settebello per il bis (pallanuoto)

Italia Francia, in diretta dalla Duna Arena di Budapest, è la partita valida per la seconda giornata del girone D degli Europei di pallanuoto maschile 2020. L’appuntamento è alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, giovedì 16 gennaio: il Settebello campione del Mondo in carica ha iniziato alla grande gli Europei vincendo in modo convincente per 10-6 contro la Grecia la partita sulla carta più difficile del girone. In Italia Francia dunque gli azzurri andranno a caccia del bis, impresa ampiamente alla portata dei ragazzi del c.t. Sandro Campagna contro una Francia senza dubbio inferiore, tanto che al debutto è stata sconfitta addirittura dalla Georgia per 9-7. L’obiettivo del Settebello è naturalmente il primo posto nel girone, che darà diritto di saltare gli ottavi accedendo direttamente ai quarti di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Francia sarà garantita naturalmente da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dal momento che la Rai detiene i diritti per questi Europei di pallanuoto. Di conseguenza, sarà disponibile per tutti gli appassionati anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Italia Francia abbiamo già accennato alla bella vittoria ottenuta dal Settebello martedì sera contro la Grecia, partita che è rimasta in bilico nei primi due quarti (4-4 a metà partita) ma che ha visto l’Italia prendere decisamente il largo negli ultimi due tempi. Difesa e velocità sono le caratteristiche che alla lunga ci hanno permesso di fare la differenza contro gli ellenici, che ci avevano fatto soffrire di più a luglio nei quarti dei Mondiali che poi avremmo chiuso in trionfo. Adesso l’obiettivo è quello di provare a conquistare anche gli Europei, dove l’oro ci manca dal 1995, sulla strada naturalmente del grande obiettivo olimpico, perché Tokyo 2020 non è più così lontana. Oggi il compito con la Francia non dovrebbe essere difficile, ma naturalmente guai ad abbassare la tensione, complicarsi la vita potrebbe essere pericoloso.



