DIRETTA/ Italia Francia (risultato 6-3) streaming video Rai: intervallo!

DIRETTA ITALIA FRANCIA (RISULTATO 6-3): REAZIONE TRANSALPINA

Nel secondo quarto la Francia reagisce e tira fuori l’orgoglio, riuscendo a tornare in partita: a 6.40 Vernoux è freddissima dal “dischetto” e realizza il 4-1 su rigore. A 5.45 ancora transalpine in avanti, che trovano il 4-2 con Dhalluin. Potentissima la conclusione della nostra avversaria, che non lascia scampo al portiere azzurro.

Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: Settebello al 2° turno (Europei pallanuoto 2024, 6 gennaio 2024)

A 3.57 le Azzurre reagiscono e trovano il 5-2 con la solita Bianconi, che segna la tripletta personale dopo aver fallito clamorosamente un rigore, colpendo la traversa. A 2.51 ancora Francia con Bouloukbachi che raccoglie un rimbalzo e la insacca, ma a 0.50 grandissima azione e 6-3 timbrato dall’Italia.

DIRETTA ITALIA FRANCIA (RISULTATO 4-0): SUPER SETTEROSA

Italia e Francia si affrontano in questa gara valida per il secondo turno degli Europei femminili di pallanuoto, con le Azzurre che vogliono dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro Israele. Le italiane sbloccano il risultato al 6.47 con Marletta, che su rigore è freddissima e non lascia scampo al portiere.

DIRETTA/ Italia Israele (risultato finale 20-11): tutto facile! (Europei pallanuoto 2024, oggi 5 gennaio)

A 5.28 arriva anche il raddoppio, con Bianconi che con una girata magistrale fulmina ancora una volta l’estremo difensore transalpino e gonfia la rete. Al 3.03 le Azzurre calano anche il tris, ancora con Bianconi che sfrutta la superiorità numerica. Ad 1.53 Galardi con una magia firma il poker e chiude il primo quarto.

DIRETTA ITALIA FRANCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Italia Francia, secondo appuntamento con l’avventura del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2024 in Olanda. Possiamo allora spendere qualche parola in più sulle odierne avversarie delle Azzurre. In vista della prima partecipazione olimpica, garantita alla Francia come Paese organizzatore di Parigi 2024, dobbiamo dire che la pallanuoto femminile transalpina è in crescita: nel 2022 ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di un Mondiale, anche se le francesi furono sconfitte proprio dall’Italia con un netto 17-7, mentre l’anno scorso a Fukuoka hanno chiuso al nono posto e agli Europei sembrano essere abbonate al settimo posto, che la Francia di pallanuoto femminile ha ottenuto nelle ultime cinque edizioni consecutive.

Diretta Italia Georgia/ Streaming video Rai: debutta il Settebello (Europei pallanuoto 2024, oggi 4 gennaio)

Siamo allora pronti a vivere il secondo impegno di settimane che saranno davvero intense in compagnia del nostro Setterosa tra la Croazia e il Qatar, ma speriamo poi pure in estate a Parigi: diamo allora la parola alle protagoniste in acqua, comincia la diretta di Italia Francia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2024, al numero 58 del telecomando. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming video Italia Francia anche utilizzando il sito Rai Play o attraverso la relativa app disponibile anche per dispositivi mobili e tv smart.

SECONDA USCITA DEL SETTEROSA

Italia Francia, in diretta alle ore 17:30 di oggi – sabato 6 gennaio – si giocherà ad Eindhoven, in Olanda, per il secondo turno degli Europei di pallanuoto femminile 2024 dopo l’esordio contro l’Israele del giorno precedente. Il Setterosa entra dunque nel vivo di una serie di impegni fondamentali in termini di ambizioni sportive dato che tra poco più di un mese avranno luogo anche i Mondiali di Doha, appena sette mesi dopo il precedente e con vista sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta di Italia Francia, valida per il secondo turno degli Europei di pallanuoto femminile 2024, come anticipato, avrà luogo ad Eindhoven. L’Olanda ha scalzato Israele – precedentemente scelta dalla LEN per ospitare la competizione – per via delle attuali condizioni conflittuali. All’orizzonte del Setterosa sono ben visibili le ambizioni per i prossimi impegni, prima l’attuale competizione ma senza dimenticare i Mondiali di pallanuoto femminile 2024 previsti a febbraio. I riflettori di oggi si accendono però sulla diretta di Italia Francia.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Francia, è doveroso analizzare non solo il debutto contro l’Israele ma anche il nuovo formato del regolamento in vigore per gli Europei di pallanuoto femminile 2024. Le squadre partecipanti saranno 16, divise rispettivamente tra girone A e B. Solo le prime due classificate avranno modo di accedere direttamente ai quarti di finale mentre la terza e la quarta classificata dovranno accontentarsi degli ottavi. Queste sfideranno le prime e le seconde dei gironi della Division II, ovvero C e D.

Assodate le difficoltà che il Setterosa dovrà mettere in conto oggi per la sfida contro la Francia, dal punto di vista tecnico non vi è alcun divario netto da segnalare. L’Italia di pallanuoto femminile vanta un ruolino di marcia convincente nelle ultime uscite e contro la squadra transalpina può forse partire con un gradino di vantaggio dal punto di vista delle ambizioni ma soprattutto della struttura tecnico-tattica. Chiaramente, i conti si faranno alla fine e la diretta Italia Francia sarà sicuramente un indicatore chiave rispetto alla possibilità della nostra squadra di qualificarsi direttamente ai quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA