Diretta/ Italia Francia (Under 17) streaming video: test di lusso per gli azzurrini

DIRETTA ITALIA FRANCIA UNDER 17: SFIDA IMPEGNATIVA PER GLI AZZURRINI!

Italia Francia Under 17, in diretta martedì 7 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso il Centro Tecnico di Coverciano, sarà una sfida valevole come amichevole tra le due selezioni di categoria. Test di lusso per gli azzurrini chiamati a confermare i buoni risultati ottenuti nelle ultime uscite, con due vittorie interne contro Irlanda del Nord e Albania e un colpaccio in Scozia che ha permesso di mantenere la testa del girone a punteggio pieno. Particolarmente importante la vittoria in Gran Bretagna nello scontro diretto al vertice del girone con i gol di Di Maggio, Carboni su rigore e Bolzan.

Il Ct Corradi ha commentato il buon momento degli azzurrini e guarda con fiducia a questo test: “La Francia è sempre la Francia e, in ogni partita, amichevole o non, ognuno vuole prevalere. Sarà un test importante. Sono molto soddisfatto di come è andato il Torneo dei Gironi, da dove arrivano almeno tre novità tra i convocati. D’altronde, questo è lo scopo che si propone il torneo: vedere e valutare nuove potenzialità. Debbo aggiungere che tutti i ragazzi si sono comportati molto bene, il loro approccio assolutamente positivo e, in alcuni di loro, ho notato anche una certa emozione a vestire la maglia azzurra”.

DIRETTA ITALIA FRANCIA UNDER 17 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Francia Under 17, sfida amichevole tra le due selezioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA UNDER 17

Le probabili formazioni della diretta Italia Francia Under 17, match amichevole che andrà in scena a Coverciano. Per l’Italia, questo l’elenco dei convocati a disposizione del Commissario tecnico Bernardo Corradi. Portieri: Edoardo Motta (Alessandria), *Paolo Raimondi (Inter); Difensori: Michele Casali (Milan); Giovanni D’Aprile (Crotone), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino); Centrocampisti: Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Matteo Tonon (Dinamo Zagabria), Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio), Thomas Berenbruch (Inter); Attaccanti: Daniele Quieto (Inter), Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Alessio Vacca (Juventus), Marco Delle Monache (Pescara).



