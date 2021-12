DIRETTA/ Italia Francia Under 17, streaming video tv: parla il ct Corradi

DIRETTA ITALIA FRANCIA UNDER 17: PARLA IL CT CORRADI

Alla vigilia della diretta tra Italia e Francia U17, attesissima seconda amichevole a Coverciano per la nostra nazionale giovanile, ecco che ci pare importante ora dare la parola anche al ct Bernardo Corradi. Il tecnico, intervenuto sui canali della Figc a margine del match occorso con i francesi solo pochi giorni fa ha commentato: “E’ andata bene e siamo contenti. Per queste due partite, si sono aggiunti al gruppo quattro novità, giocatori provenienti dal Torneo dei Gironi e questo la dice lunga sull’utilità di questa manifestazione che porta sul campo le migliori energie di questa categoria”.

Diretta/ Italia Francia U 17 (risultato finale 3-1): Vacca firma il tris all'87'!

Corradi ha poi aggiunto sul successo conseguito contro i pari età francesi: “I ragazzi hanno disputato una buona gara, un po’ di stanchezza nel finale ma è normale, considerando che due giorni fa hanno giocato 90 minuti nel campionato. Il filo che ci lega alla qualificazione ottenuta un mese fa per la seconda fase dell’Europeo è che questa squadra gioca ed è nelle cose se ogni tanto subiamo qualcosa”. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Padova Juventus U23 (risultato finale 2-0): Ceravolo-Jelenic, colpo veneto

DIRETTA ITALIA FRANCIA UNDER 17 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Francia Under 17, sfida amichevole tra le due selezioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

DIRETTA/ Romania Italia donne (risultato finale 0-5) Rai 2: tripletta di Girelli!

ALTRA AMICHEVOLE PER CORRADI

Italia Francia Under 17, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Tecnico di Coverciano, sarà una sfida valevole come amichevole tra le due selezioni di categoria. Bis della sfida di martedì che ha visto l’Italia imporsi con il punteggio di 3-1. Prova brillante da parte dei ragazzi allenati da Bernardo Corradi, che hanno iniziato alla grande con due gol nei primi minuti: Carboni ha aperto le marcature, quindi il raddoppio 6′ dopo con Bolzan. A inizio ripresa Diallo accorcia le distanze per i transalpini ma Corradi butta dentro Vacca che lo ripaga col gol del definitivo 3-1.

Il CT azzurro ha commentato con soddisfazione la prova degli azzurrini: “E’ andata bene e siamo contenti. Per queste due partite, si sono aggiunti al gruppo quattro novità, giocatori provenienti dal Torneo dei Gironi e questo la dice lunga sull’utilità di questa manifestazione che porta sul campo le migliori energie di questa categoria. I ragazzi hanno disputato una buona gara, un po’ di stanchezza nel finale ma è normale, considerando che due giorni fa hanno giocato 90 minuti nel campionato. Il filo che ci lega alla qualificazione ottenuta un mese fa per la seconda fase dell’Europeo è che questa squadra gioca ed è nelle cose se ogni tanto subiamo qualcosa”.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA UNDER 17

Le probabili formazioni della diretta Italia Francia Under 17, match che andrà in scena al Centro Tecnico di Coverciano. Per l’Italia, Bernardo Corradi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borriello; Serra, Mane, Malaspina, Saiani; Parravicini, Lipani, Di Maggio; Bruno; Carboni, Bolzan. Risponderà la Francia allenata da José Alcocer con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Restes; Kumbedi, Bounassirroida, Zeze, Aradj; Michal, Parcy-Lucas, Belocian; Grange, Diallo, Aiki.



© RIPRODUZIONE RISERVATA