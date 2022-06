DIRETTA/ Italia Germania video streaming tv: focus sulle tedesche (Nations League)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: LE AVVERSARIE

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Germania, possiamo approfondire l’analisi delle nostre avversarie in questa partita per la VNL 2022. Si tratta di una Nazionale meno forte di quanto ci si potrebbe attendere considerata la forza del movimento sportivo tedesco, che però non ha mai brillato troppo nella pallavolo. La Germania Est aveva vinto due Europei e una medaglia d’argento olimpica, ma la riunificazione ha “abbassato” il livello della ex DDR quello della Germania Ovest e addirittura la Nazionale di volley femminile non riesce a qualificarsi per le Olimpiadi dai tempi di Atene 2004, quando chiuse al nono posto.

Ai Mondiali il migliore risultato resta il quinto posto del 1994, agli Europei ci sono stati diversi ottimi piazzamenti fra cui i due secondi posti del 2011 e del 2013, ma la Germania del volley femminile non è mai riuscita a vincere nemmeno a livello continentale. Tra Grand Prix e VNL invece i migliori risultati sono i terzi posti del 2002 e del 2009. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Dominicana sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 e dunque trasmetterà le partite della nazionale azzurra di volley femminile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Italia Germania garantita dall’applicazione Sky Go, ma che sarà offerto anche da Now TV.

PER OTTENERE UN POSTO NELLA SECONDA FASE!

Italia Germania è in diretta dal Ginasio Nilson Nelson di Brasilia, nella capitale del Brasile: in Italia saranno le 20.00 di venerdì 17 giugno quando si giocherà la partita valida per la 7^ giornata di Volley Nations League 2022, il torneo di pallavolo femminile. Le azzurre tornano in campo in prima serata dopo la vittoria al tie-break contro la Repubblica Dominicana: non una prestazione brillante per l’Italia che ha faticato più del previsto ma ha comunque portato a casa una vittoria fondamentale per il cammino nella competizione.

Con il successo sulla Repubblica Dominicana l’Italia si è comunque portata al settimo posto della graduatoria della Volley Nations League femminile, ritrovandosi davanti alla Polonia sconfitta dagli Stati Uniti. Anche le dirette avversarie delle azzurre in questa sfida, le tedesche, sono reduci da una vittoria ottenuta contro l’Olanda: è stato il secondo successo in 5 partite fin qui disputate dalla Germania, un successo che ha riacceso le speranze di piazzarsi tra le prime otto in graduatoria e prendersi un posto nella seconda fase.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: MAZZANTI CHIEDE UNA SCOSSA ALLE AZZURRE

La vittoria contro le dominicane ha avuto un sapore agrodolce per l’Italia: un successo al tie-break contro una squadra che si pensava potesse creare meno problemi alle azzurre, che forse hanno sfoderato la prestazione meno convincente sul piano del gioco in questa avventura giapponese, anche rispetto alla sconfitta con la Cina. Nel dopogara il CT Mazzanti ha cercato di scuotere le sue ragazze prendendo ciò che di buono c’è comunque stato nella prestazione:

“Su tante cose abbiamo faticato – ha spiegato il CT – abbiamo scelto male i colpi d’attacco e questo ce lo siamo portati per tutta la partita. Poi loro hanno difeso tantissimo in una partita fatta di tanti contrattacchi con i loro attaccanti che hanno fatto cose ottime mentre noi con palla alta abbiamo faticato e fatto scelte non sempre buone. La vittoria però era fondamentale perché noi siamo reduci dalla Pool di Ankara dove abbiamo ottenuto due successi e in chiave Final diventa importante fare risultato. Dobbiamo recuperare perché giochiamo presto e dobbiamo farci trovare pronti per la Germania.”.

