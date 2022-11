Diretta/ Italia Germania Under 21 streaming video tv: sfida ai campioni!

DIRETTA ITALIA GERMANIA UNDER 21: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Italia Germania Under 21, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida amichevole tra la selezione azzurra e quella tedesca di categoria. Gli azzurrini sfidano i campioni d’Europa di categoria, tedeschi formazione temibile ed estremamente preparata, l’Italia torna a disputare un match ufficiale dopo le amichevoli disputate nello scorso mese di settembre contro l’Inghilterra (sconfitta per 2-0 il risultato nell’occasione) ed il Giappone (pareggio per 1-1).

Il CT Nicolato sul sito ufficiale della FIGC ha introdotto così l’importante testa match: “Quella contro la Germania sarà una partita vera, che non pensavamo di giocare in queste condizioni ma va bene così. La Germania è campione d’Europa e per noi, nella situazione in cui siamo, è una prova soprattutto a livello caratteriale. Abbiamo l’ambizione di competere con i più forti, non ci interessa giocare con squadre che sappiamo di dominare. Sicuramente ci saranno in campo degli esordienti o ragazzi che hanno collezionato solo qualche minuto. I difensori centrali, per esempio, sono tutti classe 2002: so che saranno messi in difficoltà, ma in questo modo possono farci vedere di poter diventare grandi in fretta.”

ITALIA GERMANIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania Under 21 sarà garantita come sempre in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Germania Under 21, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA GERMANIA UNDER 21 SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA UNDER 21

Le probabili formazioni della diretta Italia Germania Under 21, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Italia, Paolo Nicolato schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Bellanova, Pirola, Ruggeri, Parisi; Ranocchia, Casadei, Rovella; Cancellieri, Colombo, Volpato. Risponderà la Germania allenata da Antonio Di Salvo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Atobolu; Fisher, Thiaw, Bauer, Katterbach; Samardzic, Keitel, Stiller; Nmecha, Malone, Thielmann.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Germania Under 21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Germania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











