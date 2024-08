DIRETTA ITALIA GIAPPONE: PER LA ZONA MEDAGLIE!

La diretta Italia Giappone è finalmente arrivata a bussare alla nostra porta: alle Olimpiadi 2024 Parigi questo match è valido per i quarti di finale del torneo maschile di volley e si gioca alle ore 13:00 di lunedì 5 agosto. Ancora una volta una straordinaria occasione per l’Italia, arrivata alle Olimpiadi 2024 Parigi da campione del mondo in carica: dopo aver dominato il girone, battendo Brasile e Polonia oltre all’Egitto, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi tornano in campo all’Arena Paris Sud 1 per sfidare una nazionale sicuramente abbordabile, che chiaramente non va sottovalutata, andando a caccia di quella medaglia d’oro mai ottenuta nella storia.

La diretta Italia Giappone è dunque tutta da seguire: la zona medaglie si sta avvicinando sensibilmente ma a questo punto è lecito non accontentarsi di salire sul podio, sappiamo già che in caso di vittoria andremmo a incrociare una tra Francia (campione olimpica in carica) e Germania e che il cammino in ogni caso sarà duro, ma adesso innanzitutto bisogna concentrarsi sulla diretta Italia Giappone che potrebbe portarci alla semifinale delle Olimpiadi 2024 Parigi nel volley maschile, dandoci ancora più consapevolezza nei nostri mezzi. Ne abbiamo già tanta, quindi le speranze di vittoria sono ampie…

DIRETTA ITALIA GIAPPONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo dunque che la diretta Italia Giappone, quarto di finale alle Olimpiadi 2024 Parigi, sarà certamente appannaggio della televisione di stato: da capire se a trasmettere il volley maschile quest’oggi sarà Rai Due o Rai Sport ma in ogni caso appuntamento in chiaro, avrete invece bisogno di un abbonamento per selezionare il canale 257 del decoder di Sky Sport, che è di fatto Eurosport 9. Per quanto riguarda la diretta streaming video di Italia Giappone, insieme a Rai Play (sito o applicazione) avrete la possibilità di Tim Vision, Discovery Plus o DAZN, tutte piattaforme per le quali dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: NON CI POSSIAMO NASCONDERE

Si avvicina il momento della diretta Italia Giappone: se gli azzurri dovevano fornire qualche risposta nella fase a gironi lo hanno fatto nel migliore dei modi, perché si sono trovati di fronte due delle nazionali migliori al mondo ma le hanno battute con un doppio 3-1 che ancora una volta ha confermato come in questo momento l’Italia sia la nazionale più in forma del momento, certamente una squadra che ha tantissime possibilità di mettere le mani sull’agognata medaglia d’oro a cinque cerchi. Il fatto che poi l’Italia non sia mai riuscita a vincerla, nemmeno quando dominava in lungo e in largo, per il momento non deve essere un pensiero che ci condizioni.

I ragazzi di De Giorgi sono forti, contro Brasile e Polonia hanno mandato un grande segnale e adesso continuano la loro marcia, consapevoli che nella fase ad eliminazione diretta le cose possano essere diverse ma anche che il Giappone rappresenta un avversario sicuramente abbordabile, certamente non tra le nazionali più temibili. Seguiremo allora l’evoluzione di questo quarto di finale alle Olimpiadi 2024 Parigi, tra poco sarà davvero tempo di lasciare spazio e parola alla diretta Italia Giappone nel volley maschile.