DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: LA PRIMA CONTRO LA SECONDA (OLIMPIADI PARIGI 2024, 3 AGOSTO)

Tutto pronto per la diretta Italia Polonia Olimpiadi Parigi 2024, in campo oggi alle 17.00 nella capitale parigina. In palio c’è il primo posto, con la formazione allenata da De Giorgi che guida la classifica con la bellezza di 6 punti e poi c’è la temibilissima compagine di Nikola Grbić dietro di una sola lunghezza e determinata ad effettuare il sorpasso in vista dei quarti di finale di queste Olimpiadi Parigi 2024 di volley maschile.

La diretta Italia Polonia accende dunque i riflettori sul girone B, nel torneo maschile di volley che oggi mette a confronto due compagini ben attrezzate e che sicuramente regaleranno spettacolo. Chi vince questa partita chiude al comando del girone e potrà godersi dei quarti di finali potenzialmente più agevoli e abbordabile. L’Italia è reduce dalla vittoria contro il Brasile e contro l’Egitto, mentre la Polonia ha battuto agevolmente gli egiziani e in sofferenza i brasiliani. Dunque, diretta Italia Polonia tutta vivere alle Olimpiadi Parigi 2024. Chi avrà la meglio?

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI VOLLEY

Non mancheranno le opzioni per seguire l’avvincente diretta tv Italia Polonia di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove gli azzurri tenteranno di aggiudicarsi il match e regalare una soddisfazione alla propria tifoseria. La diretta Italia Polonia nella capitale parigina sarà disponibile dalle ore 17, probabilmente anche in chiaro su RaiDue e RaiSport HD, in alternativa ricordiamo oltre all’applicazione e il sito di Raiplay, che i giochi olimpici saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming. Dunque non mancheranno le opzioni per godere lo spettacolo nel migliore dei modi, con i nostri azzurri che vogliono vincere a tutti i costi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA POLONIA OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA POLONIA, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: LA CARICA DI ROMANO’

Prima di addentrarci nella diretta tv Italia Polonia di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, andiamo a rileggerci le dichiarazioni di Yuri Romanò, giocatore azzurro, che alla vigilia del match contro i polacchi ha caricato a dovere la sua squadra. “Il bilancio fino ad ora è molto positivo, anche per come abbiamo approcciato alle prime due partite”, ha dichiarato l’opposto di Piacenza.

“Siamo riusciti a divertirci e quando succede questo ci vengono bene le nostre cose, tutte quelle situazioni che alleniamo con continuità. Siamo consapevoli del fatto che se giochiamo la nostra miglior pallavolo possiamo davvero giocarcela con chiunque, come ha dimostrato anche la nostra storia recente”.