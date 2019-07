Diretta Italia Giappone/ Streaming video Rai: Settebello per il bis (pallanuoto)

Italia Giappone, in diretta dal Nambu University Aquatics Center di Gwangju, si gioca per la seconda giornata del girone D del torneo maschile del Mondiale di pallanuoto 2019. Il Settebello torna dunque in acqua alle ore 9.30 italiane di questa mattina, le 16.30 del pomeriggio in Corea del Sud. Italia Giappone vede sulla carta favoriti proprio gli azzurri, che lunedì hanno vinto 14-5 contro il Brasile la prima partita e sono già da soli al comando della classifica, perché nell’altra partita il Giappone ha pareggiato 9-9 contro la Germania. Il Settebello dunque è partito con il piede giusto, ma adesso guai a distrarsi, perché la formula dei Mondiali di pallanuoto prevede che la prima di ogni girone passi direttamente ai quarti, mentre le seconde e le terze devono disputare un turno aggiuntivo di playoff: l’obiettivo del Settebello è quello di vincere il girone come dicono i valori sulla carta delle quattro Nazionali del nostro gruppo, in tal senso Italia Giappone è una partita da vincere per gli azzurri.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA GIAPPONE

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Italia Giappone ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza sarà possibile assistere alla partita del Settebello anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto, presentando la diretta Italia Giappone, che questa è una partita ampiamente alla portata del Settebello, a caccia di una vittoria per rendere sempre più vicino il primo posto e di conseguenza la qualificazione immediata ai quarti di finale. Il debutto è stato contro il Brasile, partita chiusa come prevedibile con una larga vittoria azzurra (14-5), sia pure con qualche sofferenza nella prima parte della partita, anche a causa dell’espulsione di Gonzalo Echenique, che ci ha creato qualche difficoltà. Alla lunga comunque il Settebello ha dimostrato tutta la sua superiorità, in particolare nel terzo tempo che ha visto un parziale di 5-0 in favore dell’Italia. Il Giappone invece è reduce da un buon pareggio (9-9) contro la Germania, ma il Settebello dovrebbe essere un ostacolo troppo alto per i nipponici: adesso agli azzurri non resta altro che far rispettare in acqua i pronostici sulla carta.



