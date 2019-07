Diretta Italia Brasile/ Streaming video Rai: ecco il Settebello (Mondiali pallanuoto)

Italia Brasile, che si gioca alle ore 12:30 di lunedì 15 luglio, rappresenta il primo impegno per la nostra nazionale di pallanuoto maschile ai Mondiali di nuoto 2019, che per tanti appassionati sono sinonimo di un’emozione che torna a fare capolino: quella per il Settebello di pallanuoto. L’Italia di Sandro Campagna scende in acqua oggi nella gara d’esordio a Gwanju contro il Brasile. Se nel calcio lo scontro tra azzurri e verdeoro rappresenta una classica dal fascino impareggiabile, quando si indossa la calotta i sudamericani non esercitano lo stesso timore. Non una formazione irresistibile quella brasiliana, con l’Italia che nei tre confronti diretti disputati in passato ha sempre trionfato. Il primo scontro risale alla World League 2012, quando il Settebello si impose con il punteggio di 14 a 1. Meno larga, ma comunque netta, la vittoria alla World League 2016 (risultato di 12 a 6), seguita nello stesso anno da un 11 a 9 in amichevole. Il fischio d’inizio della gara tra Brasile e Italia ai Mondiali è previsto per le ore 12:10.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile sarà disponibile su Rai Sport e Rai Sport +, canali 57 e 58 del digitale terrestre e dunque in chiaro per tutti gli appassionati; in assenza di un televisore sarà comunque possibile assistere alla partita di pallanuoto maschile anche in diretta streaming video, grazie al sito ufficiale www.raiplay.it visitabile senza costi aggiuntivi con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BRASILE PALLANUOTO: IL CONTESTO

Italia Brasile si prospetta come un esordio tutto sommato morbido per la nostra nazionale maschile, ma guai a sottovalutare l’impegno da parte del Settebello, che in questa rassegna iridata si gioca oltre alle medaglie anche il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 che rappresenta forse l’obiettivo più scintillante per il nostro gruppo. Per qualificarsi al torneo a cinque cerchi il Settebello bisogna arrivare in finale. Un posto viene scalato se la Serbia, che ha conquistato già il pass vincendo la World League, arriverà fino in fondo. Per la squadra di Sandro Campagna è dunque necessario partire bene con una vittoria sul Brasile. Le gare successive vedranno il Settebello opposto al Giappone (si gioca mercoledì 17 luglio alle 9.30) e venerdì 19 luglio alla Germania, ore 5.30 italiane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA