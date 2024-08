DIRETTA ITALIA GRECIA: PER BLINDARE IL PRIMATO!

Eccoci alla diretta Italia Grecia che, alle ore 15:10 di lunedì 5 agosto, porta a termine il lungo girone di pallanuoto maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi: quinto e ultimo match di un gruppo A che vede il Settebello al comando della classifica, e dunque impegnato a blindare il suo primato per andare poi ad affrontare la quarta del gruppo B. In ogni caso la diretta Italia Grecia inizia con una buona notizia, vale a dire che gli azzurri sono già ai quarti di finale; così anche la nazionale ellenica che però potrebbe strappare ancora la seconda posizione alla Croazia, ma anche terminare al quarto posto.

Sembra comunque scontato che la diretta Italia Grecia sarà una partita vera: il Settebello non può fare calcoli nel tabellone del torneo alle Olimpiadi 2024 Parigi perché tutte le potenziali rivali sono temibili, e abbiamo già visto nel corso del girone come la qualità generale sia elevatissima. Non resta allora che provare a vincere perché questo aiuta sempre, e poi valuteremo in che modo avremo terminato la prima fase nella pallanuoto maschile ricordando che, vada come vada, dopo la diretta Italia Grecia avremo un giorno di riposo tornando in vasca mercoledì 7 agosto per i quarti di finale alle Olimpiadi 2024 Parigi.

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo dunque che la diretta Italia Grecia, che chiude il girone della pallanuoto maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi, sarà in chiaro perché a trasmettere la partita quest’oggi sarà come al solito Rai Due o Rai Sport ma in ogni caso appuntamento in chiaro, avrete invece bisogno di un abbonamento per assistere al match sui canali di Eurosport, tradizionali oppure “aperti” per l’occasione sul pacchetto Sky Sport della televisione satellitare. Per quanto riguarda la diretta streaming video di Italia Grecia, insieme a Rai Play (sito o applicazione) avrete la possibilità di Tim Vision, Discovery Plus o DAZN, tutte piattaforme per le quali dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ITALIA GRECIA: VINCERE PER CONFERMARSI

Con la diretta Italia Grecia siamo davvero vicini a vivere una partita importante: forse la nazionale ellenica non è tra le più gloriose nel mondo della pallanuoto maschile ma è certamente una rivale ostica, per un Settebello che arriva dalla bella vittoria contro la Romania ma ha scoperto che la strada verso le medaglie è irta di pericoli, come dimostrato dalle partite precedenti in cui i nostri ragazzi hanno sempre dovuto sudare. Ad ogni modo il primo obiettivo dei quarti di finale alle Olimpiadi 2024 Parigi è stato raggiunto, e ora si punta anche il primo posto nel girone per provare a crescere ancor più.

Sicuramente, come abbiamo già detto, la diretta Italia Grecia rappresenterà una partita interessante nel nostro percorso; il girone eliminatorio alle Olimpiadi 2024 Parigi è parecchio lungo, cinque partite da affrontare sono tante soprattutto quanto la qualità media è elevata, del resto il torneo a cinque cerchi è questo e per prendersi la gloria bisogna accettare che ogni singolo match sia durissimo. Non farà eccezione la diretta Italia Grecia, tra poco le due nazionali entreranno in acqua e scopriremo se il Settebello saprà cogliere un’altra vittoria lanciandosi così verso i quarti di finale.