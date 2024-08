DIRETTA ITALIA ROMANIA OLIMPIADI PARIGI 2024: SETTEBELLO PER IL PRIMO POSTO

Ancora una volta si preannunciano grandi emozioni in vasca per la diretta Italia Romania Olimpiadi Parigi 2024 oggi, sabato 3 agosto, nella capitale francese. Per il Settebello questa competizione è iniziata nel migliore dei modi: l’Italia, infatti, ha sconfitto Stati Uniti, Croazia e Montenegro e adesso gli azzurri sono chiamati a portare a casa anche la partita più abbordabile dell’intero girone, con l’obiettivo di mettere le mani sul primo posto. Allora non resta che attendere l’inizio della diretta Italia Romania Olimpiadi Parigi 2024, a partire dalle ore 21.05 per quanto riguarda la pallanuoto.

Ci sono dunque grandi aspettative da parte della tifoseria azzurra sulla diretta Italia Romania Olimpiadi Parigi 2024, con gli azzurri desiderosi di calare il poker e agganciare la vetta. Al momento il Settebello guida la classifica del gruppo A con otto punti, mentre la Romania occupa il fondo a quota 0: sulla carta è chiaramente una gara alla portata dell’Italia, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’impegno.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA ROMANIA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv atletica olimpiadi 2024, il punto di riferimento resta Rai Sport, ma va tenuto d’occhio anche Raidue, oltre chiaramente a Rai Play che tramite il sito e l’applicazione promette di non lasciare nessuno a bocca asciutta. Se invece siete abbonati ai canali di Eurosport, disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, ecco anche questa opzione, infine ecco lo streaming grazie alla piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA ROMANIA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ITALIA ROMANIA OLIMPIADI PARIGI 2024: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Abbiamo naturalmente parlato della situazione azzurra, ma in attesa della diretta Italia Romania Olimpiadi Parigi 2024 diamo una sbirciata al resto del girone o meglio al cammino della formazione rumena. La Romania, fino a questo momento, ha rimediato solo sconfitte: ha perso contro la Grecia, gli Stati Uniti e contro la Croazia. L’eliminazione appare dietro l’angolo per Vlad Hagiu e i suoi ragazzi, ai quali serve un miracolo contro la compagine azzurra.

La diretta Italia Romania Olimpiadi Parigi 2024 prevista oggi, sabato 3 agosto, appare per la nazionale azzurra come una pura formalità da risolvere, mentre per il suo avversario è a tutti gli effetti definibile come un’impresa disperata o quasi, visto che gli azzurri sono in lotta per l’ambitissimo primo posto del girone.