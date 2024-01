DIRETTA/ Italia Grecia (risultato 7-4) video streaming Rai: poker azzurro! Europei pallanuoto, 6 gennaio 2024

DIRETTA GRECIA ITALIA (RISULTATO LIVE 4-7): FINE SECONDO QUARTO

Alla fine del secondo quarto della diretta di Grecia Italia, gli Azzurri mantengono il controllo del match, portandosi in vantaggio per 7-4. Un protagonista chiave di questa fase è stato Di Somma, che ha realizzato un poker di reti, mettendo a segno quattro gol consecutivi per l’Italia. La squadra italiana sembra gestire bene la partita, mantenendo un margine significativo sul punteggio.

Il rendimento di Di Somma è stato determinante nel creare distanza dalla Grecia e nel consolidare il vantaggio per gli Azzurri. Il terzo quarto potrebbe essere decisivo per la prosecuzione della partita, e sarà interessante vedere come entrambe le squadre si comporteranno nel prosieguo del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GRECIA ITALIA (RISULTATO LIVE 2-4): RISCHIO AZZURRO

Alla fine del primo quarto della diretta di pallanuoto tra Grecia e Italia, gli Azzurri conducono per 4-2, riuscendo a ottenere un leggero vantaggio sui greci. Le reti decisive per l’Italia sono state messe a segno da Di Fulvio e Di Somma, consentendo alla squadra di allontanarsi momentaneamente nel punteggio.

La partita sembra essere molto equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di imporsi in acqua. Gli azzurri hanno dimostrato una buona efficacia nel concretizzare le opportunità d’attacco, ma la Grecia rimane vicina nel punteggio, rendendo la partita avvincente.Il secondo quarto potrebbe portare ulteriori sviluppi, con entrambe le squadre che cercheranno di consolidare o ridurre il distacco. Resta da vedere come evolverà la partita nei prossimi minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA GRECIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Italia Grecia, che sarà per il Settebello il primo big-match agli Europei di pallanuoto 2024 in Croazia dopo il facile debutto contro la Georgia. Possiamo allora ricordare che i nostri avversari odierni sono stati straordinari protagonisti delle ultime stagioni, a cominciare dall’argento olimpico di Tokyo, prima medaglia di sempre ai Giochi per la Grecia nella pallanuoto maschile. Ai Mondiali ci sono invece due podi nelle ultime due edizioni, cioè il terzo posto del 2022 (come già nel 2005 e 2015) e il secondo del 2023, anche in questo caso miglior risultato di sempre per gli ellenici, che sono quindi i vice-campioni olimpici e mondiali in carica.

Una formazione quindi di enorme valore, il primo vero test in questo super inverno 2024 caratterizzato dagli Europei e subito dopo dai Mondiali che si giocheranno a febbraio nella capitale del Qatar, cioè Doha, tutto questo (si spera) con Parigi 2024 sullo sfondo. Diamo allora la parola ai protagonisti di questa partita così attesa, comincia la diretta di Italia Grecia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Settebello agli Europei di pallanuoto maschile 2024, al numero 58 del telecomando. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming video Italia Grecia anche utilizzando il sito Rai Play o attraverso la relativa app disponibile anche per dispositivi mobili e tv smart.

UNA GRANDE SFIDA PER IL SETTEBELLO

Italia Grecia, in diretta dalla piscina Sava di Zagabria, si disputerà oggi – 6 gennaio 2024 – alle ore 19:00 come da calendario per il Settebello impegnato nel girone B degli Europei di pallanuoto maschile 2024. Prosegue il cammino degli azzurri dopo l’esordio contro la Georgia e in vista dell’impegno con i Mondiali di Doha il prossimo febbraio. Una carrellata di impegni che possono dire molto delle ambizioni sportive della nostra squadra, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta di Italia Grecia, come anticipato, rappresenta il secondo turno del Settebello nel girone B degli Europei di pallanuoto maschile 2024. La sfida avrà luogo a Zagabria; la Croazia ha infatti preso il posto di Israele – scelta precedentemente dalla Len per ospitare la competizione – per via del tremendo conflitto che sta interessando il Paese. Addentriamoci su analisi e informazioni riferite alla diretta di Italia Grecia.

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Grecia è importante andare a sottolineare le modifiche al regolamento degli Europei di pallanuoto maschile 2024 che potrebbero incidere sui piani del Settebello. Come per il settore femminile, le 16 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 gironi tra Divisione I e Divisione II. Per il primo gruppo (Gironi A e B) passeranno direttamente ai quarti le prime due classificate; terza e quarta andranno invece ad affrontare le vincenti dei gironi C e D.

L’Italia occupa il girone B degli Europei di pallanuoto 2024; insieme a Georgia, Ungheria e Grecia. Per la prima sfida il settebello è partito con i favori del pronostico ma per il prossimo incontro è giusto avere delle cautele. La nostra squadra vanta un buon cammino nelle precedenti uscite ma la nazionale greca non è da sottovalutare in termini di ambizioni. La giornata di riposo dopo la prima sfida del girone può però aver conferito all’Italia di pallanuoto un vigore ulteriore al fine di affrontare il secondo turno al meglio con l’auspicio di conquistare il primo posto nel girone B.











