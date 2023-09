DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD U19/ Video streaming tv: siamo imbattuti nei precedenti (7 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Italia Irlanda del Nord sono tre, e pendono decisamente a favore della nostra nazionale: non abbiamo mai perso contro i nordirlandesi, li abbiamo battuti due volte e in un’occasione (ottobre 2005) è finita 0-0. Qui eravamo nel girone delle qualificazioni agli Europei; la partita di andata l’avevamo vinta 2-0 in trasferta, per poi appunto pareggiare senza reti al ritorno. Siamo tornati a sfidare l’Irlanda del Nord nel 2010, sempre per le qualificazioni agli Europei; quella partita però era un playoff e avevamo vinto 3-2 arrivando così alla fase finale del torneo.

Era stata una partita molto bella: Oliver Norwood aveva portato in vantaggio i nostri rivali su rigore, ma Mattia Destro e Luca Tremolada avevano ribaltato in due minuti, nel finale del primo tempo. Conor McLaughlin aveva pareggiato per l’Irlanda del Nord, ma al 66’ la doppietta personale di un Destro in un momento d’oro ci aveva consegnato il successo. La diretta di Italia Irlanda del Nord non si verificava dunque da 13 anni: oggi vale solo per un’amichevole ma sarà comunque importante, vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA IRLANDA DEL NORD U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Irlanda del Nord U19 non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming video di Italia Irlanda del Nord U19 attraverso il sito ufficiale figc.it oppure i profili social dedicati alla Nazionale italiana, selezioni giovanili comprese, che hanno già annunciato la trasmissione in streaming della successiva amichevole contro l’Olanda.

ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: SCENDONO IN CAMPO I RAGAZZINI DI CORRADI!

Italia Irlanda del Nord U19, in diretta giovedì 7 settembre 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Lungobisenzio di Prato, sarà una sfida amichevole per la Nazionale Under 19. Prato è pronta ad accogliere il ritorno della Nazionale Under 19, fresca di vittoria nel campionato europeo. Dopo che l’Under 20 aveva già calcato il terreno del ‘Lungobisenzio’ lo scorso marzo in un’emozionante sfida dell’Elite League (nel torneo Otto Nazioni) contro la Germania, è ora il momento degli Azzurrini Under 19. Questi giovani talenti si preparano per due entusiasmanti amichevoli contro l’Irlanda del Nord e i Paesi Bassi, che si terranno rispettivamente domani – giovedì 7 – e lunedì 11, con fischio d’inizio alle 16:30.

La partita contro gli olandesi sarà trasmessa in diretta su figc.it, permettendo ai tifosi di seguire gli eventi in tempo reale. La conferenza stampa di presentazione di questi due importanti incontri si è svolta nel prestigioso Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato, sottolineando l’entusiasmo e l’interesse che circonda questa occasione. Le sfide contro l’Irlanda del Nord e i Paesi Bassi rappresentano il secondo e il terzo test stagionale per gli Azzurrini, dopo la convincente vittoria per 3-0 ottenuta ad agosto a Coverciano contro l’Albania. Ora, l’obiettivo principale dell’Italia è il Round 1 di qualificazione all’Europeo, in programma in Svezia a novembre. Gli Azzurrini cercheranno di replicare il successo ottenuto in estate e continuare a dimostrare il loro talento sul palcoscenico internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19

In attesa di scoprire quali saranno le scelte di Bernardo Corradi per la diretta Italia Irlanda del Nord Under 19, ecco l’elenco dei convocati del CT Azzurro:

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Stefano Turco (Juventus)

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Marco Longoni (Torino), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Niccolò Franzoni (Torino), Matteo Spinaccé (Inter)











