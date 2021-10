Diretta/ Italia Islanda (Under 19) streaming video tv: verso gli Europei

DIRETTA ITALIA ISLANDA UNDER 19: AZZURRI, 3 PUNTI FONDAMENTALI!

Italia Islanda, in diretta sabato 9 settembre 2021 alle ore 15.30 presso il Bakovci Stadium in Slovenia sarà una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Nel girone in Slovenia gli azzurrini sono reduci da un’importante vittoria contro la Lituania nel match d’esordio. 2-0 con i gol messi a segno da Miretti e N’Gbesso, per un successo che ha permesso all’Italia di iniziare un cammino importante col piede giusto, come aveva ricordato il CT Carmine Nunziata sottolineando come: “Il primo incontro è sempre fondamentale per gli esiti finali di tornei come questo“.

Nell’altra partita del girone l’Islanda, avversario di turno dell’Italia, ha sorpreso battendo i padroni di casa della Slovenia con una partenza veemente, portandosi sul 2-0 già alla fine della prima frazione; la Slovenia accorcia ma gli islandesi chiudono il match con il punteggio di 3-1. Sarà dunque fondamentale per gli azzurrini fare bottino pieno per poi affrontare martedì 12 ottobre la Nazionale ospitante slovena a punteggio pieno e blindare così primo posto e qualificazione.

DIRETTA ITALIA ISLANDA UNDER 19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Islanda Under 19, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA

Le probabili formazioni della diretta Italia Islanda, match che andrà in scena al Bakovci Stadium. Per l’Italia, Carmine Nunziata nel precedente impegno ha schierato la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Mulazzi, Coppola, Scalvini, Sandon; Fabbian, Miretti, Zuccon; Casadei; Egharevba, Gnonto. Questo l’elenco completo dei convocati per queste qualificazioni Europee. Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Nicolò Savona (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter); Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Federico Zuccon (Atalanta); Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Destiny Efosa Egharevba (Fiorentina), Henoc Stephane N’Gbesso (Spezia), Alessio Rosa (Torino).





