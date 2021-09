Diretta/ Italia Lussemburgo U21, streaming video e tv. Azzurrini strafavoriti!

DIRETTA ITALIA LUSSEMBURGO U21: AZZURRINI FAVORITI!

Italia Lussemburgo U21, in diretta venerdì 3 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà un match valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. Primo impegno nel girone per gli azzurrini guidati in panchina da Carlo Nicolato, ovviamente favoriti in maniera pesante contro quella che almeno sulla carta dovrebbe essere la cenerentola del raggruppamento. Il Lussemburgo ha infatti già esordito nelle qualificazioni subendo due sconfitte in altrettante sfide disputate, perdendo 6-0 contro la Svezia e 2-1 contro il Montenegro.

L’Italia torna invece in campo dopo aver disputato a fine Maggio la fase finale degli ultimi Europei Under 21 in Slovenia. Gli azzurrini sono stati costretti ad arrendersi ai quarti di finale contro il Portogallo che si è imposto ai tempi supplementari, Portogallo poi sconfitto dalla Germania nella finalissima della competizione. Il CT Nicolato punta a un rinnovamento “ragionato” del gruppo, con alcune novità affiancate a talenti già visti in Slovenia: l’impegno comunque è un approccio soft a un girone che presenta insidie concrete tra le avversarie come Svezia, Bosnia, Irlanda e Montenegro.

DIRETTA ITALIA LUSSEMBURGO U21 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Lussemburgo U21 viene ovviamente affidata a Rai Due: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni agli Europei Under 21 sarà dunque in chiaro per tutti, e gli appassionati potranno seguire questo match anche in diretta streaming video. Per questa eventualità sarà infatti possibile armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU RAI PLAY.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LUSSEMBURGO UNDER 21

Le probabili formazioni di Italia Lussemburgo Under 21, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Italia, Paolo Nicolato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Calafiori; Tonali, Ricci, Rovella; Fagioli; Esposito, Cancellieri. Risponderà il Lussemburgo allenato da Manuel Cardoni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kips; Dzogovic, Olesen, Korac, Sacras; Latic, Ikene, Rupil; Schaus, Curci, Bernard.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Castellani di Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.01, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 15.00, mentre l’eventuale successo del Lussemburgo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 41.00.



