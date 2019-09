Diretta Italia Moldavia U21/ Streaming video Rai: esordio per Nicolato (amichevole)

Italia Moldavia U21 si gioca alle ore 18:30 di venerdì 6 settembre, presso il Massimino di Catania: inizia con questa amichevole la nuova corsa degli azzurrini che hanno come obiettivo gli Europei del 2021, per riscattare quanto accaduto in estate. L’eliminazione al primo turno è stata bruciante, anche perché si giocava in casa e il gruppo era uno dei più forti di sempre; si è arrivati alle dimissioni di Gigi Di Biagio che ha posto fine al suo ciclo, il sostituto è Paolo Nicolato che ha fatto molto bene con l’Under 20 arrivando al quarto posto ai Mondiali. Adesso dunque si parte con questa sfida che ci introdurrà idealmente alle qualificazioni agli Europei: la prossima sfida sarà a Castel di Sangro contro il Lussemburgo, intanto però possiamo valutare in che modo Nicolato intenderà disporre i suoi giocatori sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni, mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Italia Moldavia U21.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Moldavia U21 sarà trasmessa sulla televisione di stato, come accade per tutte le partite degli azzurrini: in questo caso l’appuntamento è su Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione e vi darà la possibilità di seguire la partita amichevole anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MOLDAVIA U21

Per Italia Moldavia U21, e in generale nelle prime uscite degli azzurrini, vedremo tanti volti del ciclo precedente: Nicolato ha puntato sulle conferme aggiungendo qualche giocatore nuovo, per esempio Plizzari e Carnesecchi che si contendono il posto in porta. In difesa la coppia centrale potrebbe essere formata da Marchizza e Alessandro Bastoni, sulle corsie esterne possibilità di vedere ancora Adjapong mentre dall’altra parte Tripaldelli potrebbe essere favorito su Ranieri. A centrocampo la regia sarà come sempre quella di Tonali, c’è anche Zaniolo (in “punizione” nella nazionale maggiore, come Kean) che sarà dunque una delle due mezzali con Locatelli pronto a prendersi la maglia restante. Kean, appena citato, potrebbe fare l’esterno come già con Mancini: in questo modo ci sarebbe spazio per Pinamonti come centravanti, il figlio d’arte Sottil potrebbe essere il laterale a sinistra dopo l’ottimo avvio di campionato con la Fiorentina.



