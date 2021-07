Diretta Italia Porto Rico/ Streaming video Rai: già in semifinale (Preolimpico 2020)

DIRETTA ITALIA PORTO RICO: CI GIOCHIAMO IL PRIMO POSTO

Italia Porto Rico, che è in diretta dalla Hala Aleksandar Nikolic di Belgrado, si gioca alle ore 16:30 di giovedì 1 luglio: la seconda partita del Preolimpico 2020 di basket ci dirà se potremo andare in semifinale con il primo posto nel girone, evitando la Serbia e prendendoci poi la partita che tutti stiamo aspettando. Saltata la partita contro il Senegal, gli azzurri agli ordini di Meo Sacchetti sono già in semifinale ma devono prendersi il primo posto nel “girone”, a questo punto uno spareggio per il primo posto: Porto Rico è un punto di riferimento per il Centro America ma a livello mondiale non ha mai centrato grandi risultati, pur essendo comunque una squadra rognosa e che insieme agli azzurri è favorita per superare il girone e andare in semifinale.

Diretta/ Francia Serbia (risultato finale 54-63) streaming: titolo europeo alle serbe

Sia come sia, l’Italia deve temere poco: forse sarà spavaldo e prematuro dire così, ma la verità è che vista la composizione di questo Preolimpico 2020 è abbastanza chiaro che lo sguardo fosse puntato alla finale contro la Serbia, perché ci sarà un solo posto per le Olimpiadi di Tokyo e dunque sarà loro o noi, ovviamente al netto di sorprese che però sarebbero più che clamorose. Questo significa che bisognerà arrivarci nel modo giusto, mettendo in ritmo i nostri giocatori e diventando gruppo vero: vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Porto Rico, intanto possiamo fare qualche considerazione sui temi principali della partita.

Diretta/ Italia Svezia (risultato finale 46-64): azzurre fuori dall'Europeo

DIRETTA ITALIA PORTO RICO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Italia Porto Rico viene affidata anche a Rai Sport, dunque in chiaro per tutti e con la possibilità di mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play. Inoltre, ci sarà poi l’appuntamento con la televisione satellitare: sarà Sky Sport Uno, canale al numero 201 del decoder, a trasmettere il match del Preolimpico 2020 di basket. La seconda partita della nostra nazionale potrà essere seguita, ovviamente dagli abbonati, anche con il servizio di diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi ai clienti, basterà utilizzare i dati del proprio abbonamento e attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 77-67): azzurre seconde nel girone

DIRETTA ITALIA PORTO RICO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Porto Rico ci terrà compagnia tra poco. Una partita che come abbiamo già visto sorride decisamente alla nostra nazionale, che anche senza i giocatori di punta è superiore agli avversari e lo dovrà dimostrare sul parquet di Belgrado. Riguardo la decisione dei big di non prendere parte al Preolimpico si è scatenata la solita discussione fatta di polemiche e giustificazioni, voci favorevoli e contrarie; quel che importa a Sacchetti e che deve interessare a noi è che i 12 giocatori portati in Serbia sono questi, hanno sicuramente valore e livello avendolo già dimostrato e adesso devono portare a termine il lavoro. Intendiamoci: anche al netto delle pesanti defezioni la Serbia resta superiore all’Italia, molto più di quanto fosse la Croazia cinque anni fa. Anche così però gli azzurri avranno il compito di provarci fino all’ultimo, per mettere fine a un’assenza che alle Olimpiadi dura dal 2004 e per far vivere ad alcuni giocatori l’ultimo grande viaggio. Prima di pensare ai padroni di casa e alla partita da dentro o fuori bisognerà dunque battere Porto Rico, e sarà importante e decisivo avere l’atteggiamento giusto per non sottovalutare un avversario che comunque può darci parecchio fastidio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA