DIRETTA/ Italia Portogallo (risultato 0-0) streaming video tv: 1^ set, via! (volley)

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO (0-0): SI GIOCA

Si accende la diretta di Italia Portogallo e tutto è pronto a Ufa per dare il via alla seconda sfida della seconda settimana per la Nations league. Come detto prima, la partita di quest’oggi pare un evento davvero eccezionale, quasi unico nella storia e in effetti il bilancio storico che unisce le due nazionali di volley maschile non pare affatto ricco. Di fatto in anni recenti Italia e Portogallo si sono affrontate in una sola occasione e per la precisione nell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Allora furono, come è facile immaginare, gli azzurri ad avere avuto la meglio e pure col risultato ben netto di 3-0. Da segnalare che allora l’Italia poi passò agilmente la fase a gironi e pure vinse la finale per la medaglia d’oro battendo la Spagna e trovando così il settimo titolo nella competizione. Ora però dobbiamo tornare con la testa e le gambe in Russia perché la diretta Italia Portogallo sta per avere inizio! (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA PORTOGALLO

La grande novità è che il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations League. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Italia Portogallo saranno visibili in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

PARLA CANDELLARO

In vista della partita tra Italia e Portogallo il punto di partenza in casa azzurra è senza dubbio la bella prestazione messa in campo ieri con gli Usa, assolutamente da replicare anche oggi quindi a Ufa. Ne è convinto anche Davide Candellaro, che giusto ieri nel post match con gli Stati Uniti ha dichiarato: “Abbiamo cominciato bene il weekend. Contro una squadra come gli Stati Uniti, che ha un sistema ha tradizione e un modo di giocare ben rodato, è stata una dura battaglia. Noi stiamo cercando ancora di cercare la nostra quadra, non l’abbiamo ancora trovata, ma la direzione è quella giusta. Domani c’è il Portogallo e dopodomani c’è la Russia. In questa competizione ogni giorno trovi una squadra diversa con un diverso modo di giocare e uno stile diverso. Da ora a domani dobbiamo cercare di recuperare il più possibile e dopo ci aspetta un’altra battaglia tosta”. Vedremo quindi che dirà il campo. (agg Michela Colombo)

COME ARRIVANO GLI AZZURRI

Ci avviciniamo alla diretta di Italia Portogallo ma prima di guardare al prossimo avversario degli azzurri in Nations League, non possiamo non soffermarci sulla bella vittorie ottenuta meno di 24 ore fa dalla squadra del c.t. Blengini contro gli Stati Uniti. Il valore dell’avversario è ben noto anche ai meno appassionati e questo rende chiaramente ancor più bella la vittoria ottenuta col risultato di 3-1 nel primo match della seconda settimana della Nations League. La sfida poi è stata davvero ricca di emozioni e spunti: il ritmo del gioco è stato sempre elevatissimo ma di fatto l’Italia ha ceduto solo nel secondo parziale contro gli Usa. Non possiamo poi non sottolineare in maniera specie la bella prova di Gabriele Nelli trascinatore in campo e in statistica con i suoi 28 punti. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Italia Portogallo, in diretta da Ufa, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 8 giugno: fischio d’inizio previsto per le ore 13,00, facendo il corretto calcolo del fuso orario tra Italia e Russia. Dopo il pesantissimo impegno con gli Stati Uniti ecco un match praticamente inedito nella seconda settimana della Nations league maschile. Con la diretta tra Italia e Portogallo, si può dire che i ragazzi di Blengini segneranno la storia, perchè sarà la prima volta che le due nazionali si scontreranno in questa manifestazione targata Fivb. La compagine del ct Hugo Silva infatti è al suo esordio nella competizione e già negli anni precedenti difficilmente si è fatta notare in grandi manifestazioni, cui di solito l’Italia è protagonista assoluta. Ci attende quindi una sfida ben complicata da leggere ma che non dovrà essere sottovalutata, benchè certo i lusitani siano compresi tra due giganti come Usa e Russia.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO: AVVERSARIO QUASI SCONOSCIUTO

Davvero appare difficile dire che cosa aspettarci dalla diretta tra Italia e Portogallo, visto che di fatto ci si pone davanti un avversario quasi sconosciuto. Come abbiamo riferito prima la squadra di coach Silva non ha mai avuto “i gradi” per partecipare alla Nations league e di certo per competere nelle massime competizioni di volley maschile: sulla carta quindi pare un avversario semplice per gli azzurri che però non possono allentare la tensione. Dopo l’impegno con gli Usa e in vista della prova con la Russia, gli azzurri dovranno essere concentrati al massimo e anzi sfruttare l’occasione di un match “facile” per rifinire gli ultimi dettagli prima della partita contro la formazione di Tuomas Sammelvuo. In ogni caso sarà un’occasione per tutti gli appassionati di conoscere un poco meglio la nazionale portoghese, che si affaccia quindi tra le grandi.



