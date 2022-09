Diretta Italia Romani donne/ Streaming video Rai: decisiva per andare al Mondiale!

DIRETTA ITALIA ROMANIA DONNE: CI BASTA UN PAREGGIO!

Italia Romania donne, partita diretta dall’arbitro svedese Sara Persson, si gioca alle ore 18:30 di martedì 6 settembre presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara: è l’ultima giornata nel gruppo G delle qualificazioni Mondiali 2023, e una gara decisiva per la qualificazione diretta alla fase finale del torneo. La situazione è chiara: l’Italia comanda la classifica con 24 punti dopo il roboante 8-0 in Moldavia (lo scorso venerdì) ma la Svizzera, che gioca in contemporanea contro la stessa rivale, di punti ne ha 22. Avendo segnato due gol in trasferta contro di noi, vincendo 2-1, le rossocrociate hanno il vantaggio nella doppia sfida diretta.

Altobelli: “Mondiale 1982? Mai nessuno come noi”/ “Emozionato a rivedere le partite”

Ciò significa che a parità di punti la Svizzera andrebbe subito ai Mondiali mentre l’Italia sarebbe costretta a passare dallo spareggio; chiaramente Milena Bertolini vuole evitare questa situazione, dopo tutto ci basta un punto in una partita casalinga e dunque la fiducia non manca. Staremo a vedere cosa succederà nella diretta di Italia Romania donne, intanto possiamo fare la nostra solita considerazione sul modo in cui il nostro CT potrebbe disporre la sua nazionale sul terreno di gioco di Ferrara, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

ITALIA CAMPIONE DEL MONDO 1982/ Il "riscatto" che rende irripetibile quella vittoria

DIRETTA ITALIA ROMANIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania donne sarà trasmessa sulla televisione di stato, che si occupa delle partite della nostra nazionale femminile: nello specifico questo match delle ragazze va in onda su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete come di consueto avvalervi del servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Galles Ucraina (risultato finale 1-0): Bale vola al Mondiale in Qatar!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA DONNE

Vediamo allora le potenziali scelte di Milena Bertolini per la diretta di Italia Romania donne. La nostra nazionale sarà in campo con il 4-3-3, che è il solito modulo di riferimento del nostro Commissario Tecnico; le cose potrebbero cambiare poco rispetto alla trasferta in terra moldava, ma qualche variazione sul tema potrebbe esserci. In porta andrà come sempre Giuliani; Bartoli e Boattin sono ancora le due favorite per giocare sulle corsie laterali, mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da Lenzini e Filangeri.

A centrocampo Galli potrebbe prendere il posto di Rosucci, e agire così in cabina di regia; a darle una mano potrebbe essere Giugliano, mentre la terza giocatrice in mediana dovrebbe essere ancora Caruso. Da valutare invece l’attacco: Girelli e Giacinti sono in competizione per una maglia da centravanti, Bonfantini e Piemonte a questo punto si disputano il terzo posto nel tridente offensivo senza però dimenticarsi di Piemonte, che ha fatto una buona figura agli Europei, e Glionna. Vedremo tra poco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA