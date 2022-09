DIRETTA/ Moldavia Italia donne (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, via!

DIRETTA MOLDAVIA ITALIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Imminente ormai è il fischio d’inizio di Moldavia Italia donne, una partita sulla carta molto semplice per il girone G della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2023, l’ideale per ripartire dopo la cocente delusione degli Europei di questa estate, quando onestamente l’Italia donne ha fatto una brutta figura uscendo già nella fase a gironi. Adesso però si deve pensare a raggiungere i Mondiali e questa è naturalmente una partita da vincere: l’Italia ci arriva con sette vittorie e una sconfitta nelle prime otto giornate, quindi 21 punti in classifica, con 30 gol segnati e solamente due al passivo, quindi differenza reti pari a +28.

Il colpaccio è stata la vittoria dello scorso 12 aprile per 0-1 in Svizzera grazie al gol di Girelli, che ci ha posto in vantaggio nella corsa al primo posto, l’unico che garantirà accesso immediato ai Mondiali. Per difenderlo, servirà vincere oggi e poi anche martedì prossimo, a Ferrara contro la Romania. Adesso quindi pensiamo al primo passo da fare: finalmente comincia Moldavia Italia donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOLDAVIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della sfida di qualificazione ai Mondiali femminili di calcio tra Moldavia e Italia donne sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai 2 sarà il canale che trasmetterà il match in diretta. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

SERVE SOLO VINCERE!

Moldavia Italia donne, in diretta venerdì 2 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadion Zimbru di Chisinau, sarà una sfida valida per la 9^ giornata delle qualificazioni ai Mondiali femminili. Dopo la delusione degli Europei femminili chiusi al primo turno le azzurre provano a ripartire in una sfida chiave per la qualificazione alla rassegna iridata femminile. Le ragazze di Milena Bartolini hanno 2 punti di vantaggio sulla Svizzera seconda a parità di scontri diretti, vantaggio da mantenere per non correre rischi con la differenza reti.

La Moldavia è il fanalino di coda del girone di qualificazione, con un solo punto conquistato contro la Lituania ed è già stata battuta dall’Italia con un rotondo 3-0. Match sulla carta agevole ma da non fallire sul piano della mentalità, un passo falso complicherebbe terribilmente il cammino verso il Mondiale delle azzurre. Ultimi 3 precedenti tutti favorevoli all’Italia che non ha mai realizzato meno di 3 gol contro le moldave.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ITALIA DONNE

Le probabili formazioni della diretta Moldavia Italia donne, match che andrà in scena allo Stadion Zimbru di Chisinau. Per la Moldavia, Alina Stetenco schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Munteanu; Covali, Cerescu, Prisekar, Mitul; Mardari, Topal, Colesnicenco, Tabur; Chiper, Colnic. Risponderà l’Italia allenata da Milena Bertolini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Giugliano, Rosucci, Cernoia; Bonansea, Girelli, Giacinti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Moldavia Italia donne ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione ai Mondiali femminili. La vittoria della Moldavia con il segno 1 viene proposta a una quota di 28.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 12.00, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.02.











