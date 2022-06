Diretta/ Italia Romania streaming video e tv. Esordio azzurro (Europei Under 19)

DIRETTA ITALIA ROMANIA: PRIMA GIORNATA!

Italia Romania, in diretta sabato 18 giugno 2022 alle ore 20.00 presso la Dac Arena di Dunajska Streda sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19. Parte l’avventura in Slovacchia degli azzurrini di Carmine Nunziata, inseriti nel girone A della competizione con Romania, Slovacchia e Francia, mentre nel girone B si affronteranno Inghilterra, Israele, Serbia e Austria. Il CT potrà contare sull’intera rosa per il match d’esordio, fatto salvo lo juventino Fabio Miretti che dovrà scontare una squalifica pendente dalla seconda fase di qualificazione.

Probabili formazioni Italia Romania U19/ Le scelte del c.t. Nunziata

La Romania sarà priva del suo fantasista Rares Ilie, squalificato alla stregua di Miretti, ma può contare su elementi interessanti come gli attaccanti Stefan Bodisteanu e Andreas Chiritoiu. Italia sulla carta favorita per questo confronto ma il CT Nunziata ha invitato a partire subito nel migliore dei modi per riuscire a recitare un ruolo da protagonisti nell’Europeo: “La prima partita – ha sottolineato nel pregara il tecnico degli azzurrini – è importante, in questa fase preliminare dell’Europeo, non solo dal punto di vista del risultato ma anche psicologico”.

DIRETTA ITALIA ROMANIA UNDER 19 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Italia Romania, sfida della prima giornata degli Europei Under 19 sarà garantita su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre e poi on demand in diretta streaming video sul sito e sull’app Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti gli appassionati che vorranno seguire la rassegna continentale in corso di svolgimento in Israele e che si concluderà il prossimo weekend.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA UNDER 19

Le probabili formazioni della diretta Italia Romania Under 19, match che andrà in scena alla Dac Arena di Dunajska Streda. Per l’Italia, Carmine Nunziata schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Mulazzi, Zanotti, Ghilardi, Giovane; Terracciano, Fabbian, Faticanti, Casadei; Volpato, Ambrosino. Risponderà la Romania allenata da Adrian Vasai con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Mitrovic; Coubois, Gergely, Danuleasa, Pantea; Popescu, Pandele; Tanasa, Radaslavescu, Bodisteanu; Andronache.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Romania Under 19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Romania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











