DIRETTA ITALIA RUSSIA/ Video streaming Rai: Europei, i precedenti sono in equilibrio

Italia Russia si gioca tra poco, ed è una partita che ha avuto il suo ultimo episodio esattamente un mese fa: era un’amichevole che la nazionale dell’Est Europa aveva vinto 14-9, riscattando la sconfitta per 18-16 incassata appena cinque giorni prima e nello stesso contesto. Per trovare le partite ufficiali dobbiamo tornare a luglio, e purtroppo il quadro non è roseo: l’ultima volta in cui il Setterosa ha battuto la Russia risale all’agosto 2016, quarto successo consecutivo che nell’occasione era stato anche in uno scenario tra i più importanti, vale a dire la semifinale alle Olimpiadi di Rio de Janeiro che avevamo vinto 12-9. Purtroppo da quel momento la Russia ha cambiato marcia, vincendo due partite consecutive: tra queste anche un 14-8 nella partita per il quinto posto agli Europei di due anni fa, prima ancora (luglio 2017) il quarto di finale ai Mondiali con successo sul filo di lana e con il risultato di 9-8. Dunque i precedenti parlano di equilibrio, ma con la sensazione che da qualche tempo la Russia abbia realmente fatto il salto di qualità e oggi sia molto più pericolosa di prima. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia sarà trasmessa come di consueto sulla televisione di stato: l’appuntamento è dunque su Rai Sport e Rai Sport + che trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando, potrete seguire il quarto degli Europei di pallanuoto femminile 2020 senza limitazioni ed eventualmente anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE

Italia Russia si gioca alle ore 16:00 di martedì 21 gennaio, presso la Duna Aréna di Budapest: è il quarto di finale agli Europei di pallanuoto femminile 2020, e dunque il Setterosa va a caccia di un posto nella zona medaglie già sapendo che, qualora si dovesse qualificare, incrocerà una tra Slovacchia e Olanda (e dunque presumibilmente i Paesi Bassi). La nostra nazionale ha chiuso il girone eliminatorio battendo nettamente la Francia, ma dovendosi accontentare del terzo posto: la realtà della piscina della capitale ungherese ci ha detto che l’Italia ha dovuto pagare dazio alla superiorità di Olanda e Spagna, che ci hanno battute ma hanno manifestato un livello più alto per come si sono svolte le partite. Per di più, il gruppo di Paolo Zizza non è parso brillantissimo in termini generali; oggi però potrebbe cambiare tutto, perchè si tratta di una partita da dentro o fuori e dunque la qualità del Setterosa, oltre alle altre caratteristiche, potrebbero emergere garantendoci un altro risultato di rilievo. Non resta che vedere come andranno le cose nella diretta di Italia Russia, della quale possiamo andare a presentare i temi principali.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Russia è un banco di prova importante per il Setterosa: naturalmente ogni partita che ci avvicini ad una medaglia europea lo è, ma in questo caso Paolo Zizza dovrà testare la reale competitività di una nazionale che nel primo turno degli Europei ha stentato e, sostanzialmente, svolto il compitino senza andare oltre. Le vittorie contro Germania e Francia, anche nette nel punteggio, erano attese; il problema casomai è che Spagna e Olanda hanno mostrato di avere un altro livello rispetto alla squadra azzurra, e al netto del risultato ci hanno surclassato esponendo soprattutto le nostre falle offensive. Abbiamo faticato a segnare, in particolar modo contro le campionesse in carica il Setterosa ha disputato un secondo tempo pessimo con rottura prolungata: chiaro che adesso la cosa non si possa ripetere contro una Russia che nel primo turno ha invece mostrato di essere devastante nelle due fasi e, anche se ha perso la sfida diretta per il primo posto contro l’Ungheria, resta una delle principali candidate alla medaglia d’oro. Aspettiamo allora che alla Duna Aréna di Budapest si giochi, con la speranza che l’Italia riesca a qualificarsi per la semifinale.



