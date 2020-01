Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: come chiude il Setterosa? (pallanuoto)

Italia Francia, in diretta dalla Duna Arena di Budapest, è la partita valida per la quinta e ultima giornata del girone B degli Europei di pallanuoto femminile 2020. L’appuntamento è alle ore 11.30 di stamattina, domenica 19 gennaio: il Setterosa sta avendo un cammino piuttosto complicato e di conseguenza per le ragazze del c.t. Paolo Zizza sarà fondamentale vincere in Italia Francia per ottenere la migliore posizione possibile nel tabellone dei quarti di finale, dove in ogni caso le azzurre sono attese da un compito assai difficile. L’obiettivo massimo infatti è il terzo posto che significherebbe l’abbinamento con la seconda dell’altro gruppo, mentre in caso di quarto posto naturalmente l’Italia dovrebbe affrontare martedì la vincente dell’altro raggruppamento. Un piccolo vantaggio è costituito dalla differenza reti: Italia e Francia sono appaiate a 6 punti, in caso di pareggio sarà però terzo il Setterosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia da palinsesto Rai sarà regolarmente garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57) nonostante la concomitanza di altri eventi, ma in ogni caso il sito Internet della Rai garantirà naturalmente una diretta streaming video tramite la quale tutti gli appassionati di pallanuoto potranno seguire l’ultimo impegno del Setterosa nella fase a gironi di questi Europei. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Italia Francia sottolineando che per il Setterosa questa prima fase degli Europei si è rivelata decisamente complicata, anche a causa di una intossicazione alimentare che ha colpito buona parte della squadra e di certo non ha aiutato l’Italia nell’affrontare le due sfide contro Spagna e Olanda, le quali in ogni caso hanno dimostrato di essere superiori alle azzurre in questo momento. Difficile dunque ipotizzare che la qualificazione olimpica possa arrivare già in questi Europei, nel mirino delle ragazze di Paolo Zizza dunque comincia ad esserci il torneo di marzo. Tutto questo comunque senza sottovalutare gli Europei, dove si deve restare in corsa e poi cercare di fare il meglio possibile, per ripartire da Budapest con sensazioni migliori di quelle avute nei giorni scorsi. La goleada contro Israele ha restituito il buonumore, ora si attendono banchi di prova più significativi.



