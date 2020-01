Diretta Olanda Italia/ Streaming video Rai: Europei, focus sulle nostre avversarie

Olanda Italia, lo abbiamo detto, è una partita che per il Setterosa è estremamente complicata: le campionesse in carica hanno già rifilato 22 gol a Israele e 23 alla Germania, certo non stiamo parlando di avversarie irresistibili ma un attacco del genere, soprattutto se la difesa ha incassato appena 6 gol, è davvero devastante. In più l’Olanda, campione olimpica nel 2008 e oro mondiale nel 1991, agli Europei di pallanuoto femminile ha sempre fatto benissimo: tris di titoli tra il 1985 e il 1989, altro oro nel 1993 e poi il doppio argento di Budapest e Belgrado prima di tornare sul tetto del Vecchio Continente. Una nazionale che punta ora alla doppietta, e che vuole arrivare a dominare in Europa per poi migliorare i risultati ai Mondiali: qui infatti c’è stato un argento a Kazan (2015) ma in mezzo a piazzamenti non straordinari. Intanto, alla Duna Aréna di Budapest l’Olanda è ancora la grande favorita per vincere il titolo e dunque il Setterosa dovrà stare molto attento ad approcciare la partita meglio di quanto abbia fatto lunedì contro la Spagna. (agg. di Claudio Franceschini)

Olanda Italia si era giocata anche agli Europei di pallanuoto di due anni fa: anzi, quel girone era piuttosto simile e del resto la formula e i rapporti di forza delle varie nazionali concedono ben pochi cambiamenti in tal senso. A Barcellona, il Setterosa aveva incrociato i Paesi Bassi oltre che Francia e Israele (come quest’anno), poi Grecia e Croazia; contro l’Olanda aveva giocato anche allora la terza partita del girone e ne era uscita con un 6-6 di tutto rispetto. Per due motivi: le olandesi avevano concluso la prima fase segnando 75 gol, e soprattutto avrebbero poi vinto il titolo regolando Ungheria in semifinale e Grecia in finale. Un precedente negativo è invece quello legato al 2014: stesso contesto (gli Europei), stesso luogo e dunque Budapest, la sfida era la semifinale alla quale l’Olanda si era qualificata direttamente mentre il Setterosa ci era arrivata dal playoff. Avevamo battuto la Grecia ai rigori, che ci erano stati fatali due giorni dopo: i Paesi Bassi avevano vinto 12-11, volando ad una finale che avrebbero perso contro la Spagna. (agg. di Claudio Franceschini)

Olanda Italia si gioca alla Duna Aréna di Budapest, alle ore 17:30 di mercoledì 15 gennaio: terzo impegno del Setterosa nel gruppo B degli Europei di pallanuoto femminile 2020, e altra sfida durissima che potrebbe determinare la posizione di classifica al termine del girone. Negli ultimi anni i Paesi Bassi sono tornati ai fasti degli Ottanta-Novanta, si sono presentati in Ungheria difendendo il titolo vinto due anni fa e hanno già centrato una doppia goleada per aprire il loro girone. L’Italia, reduce dal ko contro la Spagna, ha assoluto bisogno di conferme: sarà difficile portare a casa la vittoria ma una partita di livello e con una differenza reti minima (nel caso) potrebbe comunque essere utile per la nostra fiducia, detto che il passaggio del turno non sembra assolutamente essere in discussione grazie soprattutto all’ottimo esordio, nel quale il Setterosa ha battuto la Germania 13-4. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Olanda Italia, della quale possiamo nel frattempo provare a presentare i temi principali.

Olanda Italia rischia di essere la nostra seconda sconfitta consecutiva agli Europei di pallanuoto femminile 2020: il Setterosa aveva aperto bene contro la Germania, ma poi ha confermato come al momento la Spagna abbia ancora qualcosa in più. Cadute sotto i colpi della straordinaria Roser Tarragò, le ragazze di Paolo Zizza si sono subito staccate nel punteggio e, anche se nel finale hanno tenuto botta, hanno comunque incassato 16 gol dalle iberiche. Adesso dunque serve provare a vincere: qualora l’Italia dovesse andare ko, e considerato che la stessa Spagna rischia ben poco contro Israele, la nostra nazionale potrebbe addirittura trovarsi alle spalle della Francia – qualora le transalpine battessero la Germania – o peggio ancora con le tedesche e le francesi con i nostri stessi punti. Le ultime due giornate comunque ci vedranno partire favorite: sulla carta il terzo posto nel girone non ci dovrebbe sfuggire, dunque vedremo quello che succederà nella piscina della Duna Aréna tra poche ore, quando si comincerà a giocare.



