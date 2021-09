DIRETTA/ Italia Serbia U20 video streaming tv: le parole di Alberto Bollini

DIRETTA ITALIA SERBIA U20: LE PAROLE DI BOLLINI

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Italia Serbia U20, bella amichevole prevista in quel di Castel di Sangro, ci pare importante dare spazio alle ultime parole del ct Alberto Bollini. Solo pochi giorni fa il tecnico, commentando il successo dei suoi al torneo 8 nazioni con la Polonia, aveva poi affermato, ai microfoni della federazione: “Una bella vittoria, di gruppo, che in una fase iniziale della stagione ci permette di iniziare il percorso nel torneo in maniera eccellente. Ho visto una squadra organizzata che ha provato sempre a giocare a calcio, soprattutto nel primo tempo; nella ripresa, invece, è uscita la compattezza della difesa”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ITALIA SERBIA UNDER 20 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Serbia Under 20, sfida amichevole di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

ITALIA SERBIA U20: AMICHEVOLE DI LIVELLO

Italia Serbia, in diretta lunedì 6 settembre 2021 alle ore 15,00 presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sarà una sfida amichevole tra le due selezioni Under 20. Amichevole di livello per gli azzurrini guidati in panchina da Alberto Bollini, dopo l’importante vittoria nel torneo 8 Nazioni ottenuta contro la Polonia, un secco 2-0 firmato dalle reti di Cortinovis e Oristanio. L’8 Nazioni nei prossimi mesi monopolizzerà gli impegni dell’Under 20 e aver iniziato col piede giusto rappresenta sicuramente un elemento di fiducia per il futuro.

Il CT Alberto Bollini ha commentato così la convincente prestazione dei suoi ragazzi contro la Polonia: “E’ stata una bella partita, giocata con sapienza tattica e la giusta verve agonistica. Abbiamo potuto prepararla bene anche grazie alla bella accoglienza e alle strutture assolutamente all’altezza della situazione“. Idee chiare per Bollini anche riguardo alla sfida alla Serbia: “Sarà un test impegnativo: avremo di fronte una squadra solida e ben strutturata. Il morale dei ragazzi è alto e sapranno ritrovare la stessa motivazione di tre giorni fa, la voglia di giocare per onorare la maglia Azzurra“.

ITALIA SERBIA UNDER 20: LE PROBABILI FORMAZIONI

Un’amichevole, dunque, dopo la vittoria contro la Polonia nel torneo 8 Nazioni per la Nazionale Under 20 e per le probabili formazioni della diretta tra Italia e Serbia si può tenere in considerazione il 4-3-1-2 schierato dal CT Bollini per il match contro i polacchi: Turati; Ghislandi, Armini, Dalle Mura, Ruggeri; Bove, Leone, Oristani; Cortinovis; Maldini, Cudrig. E’ bene ricordare anche i giocatori azzurri convocati dal CT Alberto Bollini. Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò); Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan); Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).



