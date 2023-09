DIRETTA ITALIA SERBIA U18/ Video streaming tv: i precedenti sono a nostro favore (7 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA SERBIA U18: I TESTA A TESTA

I precedenti registrati della diretta di Italia Serbia U18 sono otto: contro la nazionale balcanica abbiamo un ottimo score perché abbiamo battuto per cinque volte i nostri pari età. I pareggi sono due, ma l’unica sconfitta che abbiamo subito è arrivata nell’ultimo match disputato che risale a un anno fa. Eravamo al Gran Sasso d’Italia, a L’Aquila: ci avevano condannato i gol di Aleksandar Stankovic e Jovan Milosevic, in mezzo (nel recupero del primo tempo) era arrivato il temporaneo pareggio di Alessandro Bolzan.

Per il resto, come detto, tanto azzurro nella diretta di Italia Serbia U18: le partite sono tutte amichevoli, la nostra ultima vittoria è sempre risalente all’anno scorso perché a fine settembre erano state organizzate due partite consecutive contro questo avversario. Tre giorni prima del nostro ko si era giocato al Centro Tecnico Federale, e dunque ovviamente a Coverciano: al 72’ minuto Francesco Pio Esposito, già protagonista con la Primavera dell’Inter, aveva segnato un gol che era rimasto l’unico della partita, consegnandoci il successo. Vedremo invece cosa succederà oggi nel nono episodio di Italia Serbia U18. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SERBIA U18 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia U18 non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso il sito ufficiale figc.it oppure i profili social dedicati alla Nazionale italiana, selezioni giovanili comprese.

ITALIA SERBIA U18: UNA NUOVA AMICHEVOLE!

Italia Serbia U18, in diretta giovedì 7 settembre 2023 alle ore 16.30 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, sarà una sfida amichevole per la Nazionale Under 18. La stagione della Nazionale Under 18 prenderà ufficialmente il via con due incontri amichevoli che si terranno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI). Il primo di questi test è programmato per giovedì 7 settembre alle ore 16:30 contro la Serbia, mentre il secondo avrà luogo domenica 10, sempre con fischio d’inizio alle 16:30, contro i Paesi Bassi.

Il tecnico confermato alla guida dell’Under 18, Daniele Franceschini, ha selezionato attentamente una rosa di 23 talentuosi calciatori, tutti nati nel 2006. Un particolare da sottolineare è la prima convocazione assoluta in maglia azzurra per il giovane difensore della Roma, Filippo Reale, che avrà l’opportunità di rappresentare il suo paese in questa nuova avventura. Gli incontri amichevoli saranno una preziosa occasione per questa promettente squadra di mettere alla prova il proprio talento e prepararsi per le sfide future.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SERBIA U18

In attesa di scoprire quali saranno le scelte di Daniele Franceschini per questa sfida amichevole in diretta tra Italia e Serbia U18,, ecco l’elenco dei convocati del CT Azzurro:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Francesco Saverio Plaia (Spezia)

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Adam Bakoune (Milan), Fabio Desole (Torino), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Filippo Reale (Roma), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus)

Centrocampisti: Alphadjo Cissè (Hellas Verona), Francesco Crapisto (Juventus), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta)

Attaccanti: Lorenzo Carfora (Benevento), Seydou Fini (Genoa), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Marco Romano (Genoa), Filippo Scotti (Milan)

