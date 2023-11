DIRETTA/ Italia Slovenia (0-0) video streaming tv: si va in campo! Semifinale BJK Cup 2023 (oggi 11 novembre)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: SI COMINCIA

Sta per cominciare la diretta di Italia Slovenia, semifinale della BJK Cup 2023, facciamo allora un tuffo nel passato per ricordare gli anni più gloriosi nella allora Fed Cup dell’Italia di tennis femminile. Ricordi in fondo non così lontani, a cominciare dal primo trionfo, 3-2 a Charleroi contro le padrone di casa del Belgio nel 2006. L’anno seguente ecco un’altra finale, anche se persa per 4-0 a Mosca contro la Russia. Ecco poi la memorabile doppietta di successi nel 2009 e 2010, sempre contro gli Stati Uniti: nel primo caso il memorabile 4-0 a Reggio Calabria, poi la grande gioia del bis in trasferta, 1-3 a San Diego.

Infine, l’ultimo successo risale al 2013 con il bellissimo 4-0 rifilato alla Russia a Cagliari. Dieci anni dopo, è cambiata la formula e anche il nome della competizione e si gioca in campo neutro, ma adesso tutto questo conta solo relativamente, perché nel mirino c’è uno splendido obiettivo per le nostre tenniste: parola allora al campo di Siviglia, via alla diretta di Italia Slovenia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Italia Slovenia, semifinale della BJK Cup 2023, sarà visibile in chiaro per tutti su Supertennis, canale numero 64 del telecomando e disponibile pure sulla piattaforma Sky; inoltre, la diretta streaming video di Italia Slovenia sarà di conseguenza disponibile sia su supertennis.tv gratis per tutti, sia su SuperTenniX, in questo caso per gli abbonati.

LA SEMIFINALE DI BJK CUP 2023

Italia Slovenia, in diretta dall’Estadio de La Cartuja di Siviglia, in Spagna, trasformato in questi giorni in un impianto per il tennis, sarà la semifinale della BJK Cup 2023 di tennis femminile, cioè la Billie Jean King Cup, come da qualche anno è stata ribattezzata la storica Fed Cup, cioè il corrispettivo femminile della Coppa Davis. Con la competizione maschile, la BJK Cup 2023 condivide il fatto che da qualche stagione è cambiato il format, che prevede due singolari e il doppio tutti in una sola giornata: l’appuntamento con la diretta di Italia Slovenia è fin da stamattina alle ore 10.00, poi la vincente giocherà già domani la finale per il titolo.

Complimenti alle nostre ragazze, in particolare a Martina Trevisan e Jasmine Paolini, che nella fase a gironi di queste Finals hanno vinto tutti i singolari contro Francia e Germania per portare l’Italia in semifinale, facendoci tornare indietro ai tempi in cui dominavamo la Fed Cup con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci. Nel ciclo d’oro del nostro tennis femminile, l’Italia vinse la Coppa quattro volte nel 2006, 2009, 2010 e 2013, più un’altra finale raggiunta e persa nel 2007. Adesso siamo al penultimo ostacolo, ma rispetto a quei tempi tutto si deciderà nel volgere di qualche ora: che cosa ci dirà la diretta di Italia Slovenia?

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Slovenia, la gioia per la semifinale conquistata per merito in questa BJK Cup 2023 non deve farci dimenticare il fatto che onestamente la competizione sia decisamente in ribasso. Pochissime big stanno giocando queste Finals, ecco allora che poche Nazionali possono vantare due singolariste forti come Martina Trevisan e Jasmine Paolini: l’Italia è stata brava ad approfittarne, battendo per 2-1 la Francia e 3-0 la Germania. L’impresa tecnicamente più significativa è stato il successo di Paolini contro la francese Caroline Garcia, poi contro le seconde linee tedesche la vittoria è stata una formalità o poco più.

Insomma, non saremo di fronte a una grande rinascita del tennis femminile italiano, ma è anche giusto sottolineare che questa semifinale è il meritato premio per un’Italia che sta onorando la competizione e adesso è favorita contro una Slovenia che ha vinto il girone più incerto. Le nostre avversarie odierne hanno vinto per 2-1 contro l’Australia e perso 2-1 contro il Kazakistan, che a sua volta era stato sconfitto per 2-1 dalle australiane. In questa situazione di totale equilibrio è stato il quoziente set a premiare la Slovenia, le cui giocatrici però sono tutte molto più in basso nella classifica Wta rispetto alle Azzurre. L’obiettivo della Finale è nel mirino: la diretta di Italia Slovenia ci darà questa gioia?











