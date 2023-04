DIRETTA/ Slovacchia Italia (0-2) video streaming tv: si torna in campo! BJK Cup 2023

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA (RISULTATO 0-2): SI COMINCIA!

La diretta di Slovacchia Italia, seconda giornata nelle qualificazioni della BJK Cup 2023, sta finalmente per prendere il via. Tra le singolariste che sfideranno le azzurre troviamo anche Viktoria Kuzmova: classe ’98, una giocatrice che in carriera non ha mai vinto alcun titolo Wta nel singolare mentre ne ha 4 nel doppio, due dei quali di categoria International e raccolti a Praga e Bucarest, in coppia con Anna Kalinskaya prima e Kristyna Pliskova poi. La Kuzmova da giovane sembrava potersi lanciare verso una bella carriera: nel luglio ha infatti messo in bacheca il quattordicesimo torneo ITF, il secondo consecutivo da 100 mila dollari (vittorie a Trnava e Budapest).

Peccato però che da allora siano passati quasi cinque anni e che la Kuzmova, poi entrata stabilmente nel circuito Wta, non sia più riuscita a fare risultati; nel 2019 ha toccato il numero 43 del ranking mondiale e non è più salita. Naturalmente la Billie Jean King Cup rimane una competizione nella quale le differenze di classifica, anche nette, si possono azzerare ma non possiamo che ripetere come le nostre tenniste siano sulla carta superiori alle rivali. Il campo ci dirà se sarà davvero così: mettiamoci comodi, finalmente a Bratislava è tutto pronto e, nuovamente, la diretta di Slovacchia Italia può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2023

La diretta tv di Slovacchia Italia, valida per le qualificazioni di Billie Jean King Cup 2023, sarà offerta da SuperTennis: la web-tv federale si può seguire in chiaro al numero 64 del vostro telecomando ed è presente anche nel bouquet satellitare, al numero 212 del decoder di Sky. L’emittente, che si occupa appunto a 360 grandi del mondo del tennis, fornirà anche il servizio di diretta streaming video per questo evento: basterà infatti visitare il sito SuperTenniX dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone mentre ricordiamo che sul sito del torneo, ovvero billiejeankingcup.com, troverete tutte le informazioni utili sulla sfida e sul calendario di questa manifestazione.

LA SECONDA GIORNATA!

Slovacchia Italia sarà in diretta dalla NTC Arena di Bratislava: sabato 15 aprile l’orario di inizio di questo match valido per la Billie Jean King Cup 2023 è alle 12:00, perché a differenza di ieri sono virtualmente in programma due match di singolare e uno di doppio. Virtualmente, perché la questione potrebbe essere chiusa anche in anticipo; ricordiamo che siamo nelle qualificazioni della BJK Cup 2023 e la diretta di Slovacchia Italia regala un pass per le finali che saranno disputate a novembre, e che le azzurre avevano già giocato l’anno scorso.

Eliminate nel girone che comprendeva Svizzera e Canada, le nostre ragazze sono comunque tornate a disputare le qualificazioni del torneo; in caso di vittoria saranno nuovamente alle finali e dunque potranno correre per il titolo, in caso contrario invece saranno costrette a disputare il playoff. Siamo comunque in un periodo interessante e forse determinante per il gruppo di Tathiana Garbin; adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Slovacchia Italia, seconda giornata per le qualificazioni della Billie Jean King Cup 2023.

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poche ore scopriremo dunque come si chiuderà la diretta di Slovacchia Italia. Sappiamo bene che la nostra nazionale all’inizio degli anni Duemila ha anche dominato questo torneo, che all’epoca si chiamava Fed Cup e aveva anche una formula leggermente diversa, ma comunque sia è rimasto il punto di riferimento per le nazionali nel mondo del tennis femminile. Il nostro movimento ha poi subito un brusco calo quando la generazione d’oro è arrivata al termine della carriera (c’è chi gioca ancora, vale a dire Sara Errani, ma siamo lontanissimi dai grandi risultati di un tempo): ora si tratta di ricostruire.

Il match di Bratislava contro la Slovacchia può essere un’ulteriore marcia di avvicinamento verso i risultati di un tempo; detto che, forse, se parliamo di tennis il vero obiettivo non è nemmeno quello di essere dominanti e costanti nella BJK Cup ma quello di arrivare a formare dei giocatori (in questo caso giocatrici) che possano affrontare i tornei Atp e Wta sapendo di poter arrivare in fondo, o comunque di crescere. Questo lo diciamo anche perché tutti i punti di domanda sulle manifestazioni per nazionali sono ben noti, ma la diretta di Slovacchia Italia è comunque molto importante e allora vedremo cosa succederà…











