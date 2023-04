DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA/ Video streaming tv: la storia non ci sorride, BJK Cup 2023

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA BJK CUP 2023: I TESTA A TESTA

La diretta di Slovacchia Italia non comincia decisamente bene per la nostra nazionale: nei testa a testa siamo infatti sotto 0-2, il che significa che non abbiamo mai battuto questa avversaria in BJK Cup, anche se l’abbiamo sfidata in un’epoca in cui la manifestazione era conosciuta sotto il nome di Fed Cup. Cambia poco: nel 2002 eravamo a Gran Canaria, campo neutro per le semifinali del Gruppo Mondiale. Grandi nomi in campo: Francesca Schiavone aveva battuto Daniela Hantuchova ma poi Silvia Farina si era fatta sconfiggere da Janette Husarova, la Hantuchova a singolariste invertite si era presa la sua rivincita e la Schiavone aveva perso anche il suo secondo match, consegnando così la vittoria alle nostre avversarie.

Quindici anni dopo l’Italia aveva perso in maniera ancora più incredibile: nel Secondo Gruppo Mondiale, a Forlì, ancora l’eterna Schiavone si era presa il successo su Anna Karolina Schmiedlova ma Sara Errani aveva perso contro Rebecca Sramkova e Hantuchova, nel frattempo tornata a giocare. A consegnare il punto qualificazione era stata Sramkova; inutile la vittoria nel doppio di Jasmine Paolini e Martina Trevisan contro Schmiedlova e Sramkova, il match si era giocato solo per onor di firma e visti gli spettatori già presenti e paganti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2023

La diretta tv di Slovacchia Italia, valida per le qualificazioni di Billie Jean King Cup 2023, sarà offerta da SuperTennis: la web-tv federale si può seguire in chiaro al numero 64 del vostro telecomando ed è presente anche nel bouquet satellitare, al numero 212 del decoder di Sky. L’emittente, che si occupa appunto a 360 grandi del mondo del tennis, fornirà anche il servizio di diretta streaming video per questo evento: basterà infatti visitare il sito SuperTenniX dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone mentre ricordiamo che sul sito del torneo, ovvero billiejeankingcup.com, troverete tutte le informazioni utili sulla sfida e sul calendario di questa manifestazione.

PER UN POSTO NELLE FINALI!

Slovacchia Italia sarà in diretta dalla NTC Arena di Bratislava, alle ore 15:00 di venerdì 14 aprile: prende il via la prima giornata delle qualificazioni della Billie Jean King Cup 2023, la manifestazione di tennis femminile dedicata alle nazionali che da qualche anno è intitolata alla grande giocatrice che ha contribuito alla nascita della Wta e allo sviluppo, per l’appunto, del tennis femminile. Questa diretta di Slovacchia Italia, che viene disputata su superficie dura e campi indoor, avrà poi la sua conclusione nella giornata di sabato 15 aprile.

La formula è chiara: in queste qualificazioni si giocano quattro singolari e un doppio, la prima nazionale a raggiungere le tre vittorie otterrà la qualificazione alle finali, che verranno disputate a novembre in unica location, mentre le perdenti dovranno disputare il playoff per tornare alle qualificazioni del prossimo anno, evitando così i gruppi interzona. La diretta di Slovacchia Italia ci vede in trasferta ma comunque favorite; l’anno scorso a fermare la nostra corsa erano state Svizzera e Canada proprio nelle finali, ora vedremo cosa succederà a Bratislava…

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Slovacchia Italia: come detto la nostra nazionale ha giocato l’anno scorso le finali di BJK Cup, arrivandoci grazie al playoff vinto contro la Francia ma poi facendo una ben magra figura. Contro Svizzera e Canada è finita 0-6: solo sconfitte e appena un set messo a referto, dunque ora si va a caccia di rivincita e sappiamo di poter tornare alle finali di BJK Cup 2023. Tathiana Garbin, il capitano dell’Italia, ha convocato la solita squadra idealmente guidata da Martina Trevisan, la nostra migliore singolarista per ranking che accompagna Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

Un gruppo affiatato: al netto dei risultati, certamente anche l’esperienza che le ragazze hanno fatto e stanno facendo in questa manifestazione ha aiutato ad avere risultati migliori a livello di tornei Wta. Questa BJK Cup 2023 è però una competizione nella quale il singolo non conta, si gioca per l’onore e i risultati della nostra nazionale e dunque sarà molto importante che nella diretta di Slovacchia Italia ci prendiamo la vittoria per qualificarci ancora una volta alle finali…











