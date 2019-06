Diretta Italia Spagna U21/ Streaming video Rai: esordio azzurro! (Europei Under 21)

Italia Spagna U21, in diretta dallo stadio Dall’Ara di Bologna, si gioca alle ore 21:00 di domenica 16 giugno: la nostra nazionale fa l’esordio negli Europei U21 2019, siamo nel gruppo A dove si trovano anche Polonia e Belgio che inaugurano la manifestazione. Dopo la semifinale centrata due anni fa, Gigi Di Biagio va a caccia di riscatto: è la nostra nazione a ospitare gli Europei giovanili e dunque gli azzurrini non possono non partire nel novero delle favorite, anche se poi si tratterà di conquistare il titolo sul campo. Certamente la Spagna è uno degli avversari peggiori che ci potessero capitare, soprattutto all’esordio: erano state proprio le Furie Rosse a farci fuori in Polonia – ma anche a batterci nella finale del 2013 – ma Di Biagio sa comunque che questa partita può essere una bella occasione, perché ci permetterà di partire subito a mille nel tentativo di portare a casa la vittoria. La nazionale iberica è vice campione in carica: due anni fa aveva perso la finale contro la sorprendente Germania, e ancora una volta si presenta agli Europei con i crismi della favorita. Aspettando dunque la diretta di Italia Spagna U21, andiamo a leggere quali possono essere le scelte dei due Commissari Tecnici nelle probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna U21 sarà trasmessa dalla televisione di stato: sarà Rai Uno a fornire le immagini della partita, previsti chiaramente ampi pre e post partita con approfondimenti e interviste. Senza costi aggiuntivi, in assenza di un televisore si potrà seguire questa sfida degli Europei U21 anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U21

Come sappiamo, Italia Spagna U21 vedrà la presenza – come per tutti gli Europei – di alcuni calciatori che fanno già parte integrante della nazionale maggiore, ma che sono aggregati alla spedizione: nel 4-3-3 di Gigi Di Biagio potrebbero e almeno quattro di loro dovrebbero essere titolari, e dunque nel tridente offensivo dovremmo vedere all’opera Federico Chiesa, Kean e Cutrone con questi ultimi due a dividersi tra i ruoli di punta centrale ed esterno. In mediana la regia di Tonali dovrebbe essere accompagnata da due tra Lorenzo Pellegrini, Barella e Zaniolo (che può operare anche davanti), in difesa invece scelte confermate rispetto al solito con Audero tra i pali, Alessandro Bastoni e Gianuca Mancini al centro (ma occhio a Romagna), Adjapong che agirà a destra con Giuseppe Pezzella schierato invece a sinistra. La Spagna gioca ovviamente con il 4-2-3-1: in porta Sivera, davanti a lui Meré e Unai Nunez con Maffeo e Junior Firpo che invece agiranno sugli esterni bassi. Il centrocampo è il reparto nel quale c’è grande qualità: a comandare le operazioni Fabian Ruiz, reduce da una buonissima stagione con il Napoli, affiancato da Mikel Merino. Avanzano e allargano la loro posizione Carlos Soler e Oyarzabal – recentemente in gol con la nazionale maggiore; il trequartista può essere Fornals con Rafa Mir che invece verrà schierato da prima punta.



